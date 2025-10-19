- في دوري أبطال أفريقيا، حقق الجيش الملكي المغربي ومولودية الجزائر تعادلات ثمينة خارج ملعبهما، مما يقربهما من التأهل لدور المجموعات، بينما حقق ماميلودي صن داونز وسيمبا وسانت لوبوبو انتصارات كبيرة، مما يعزز فرصهم في التأهل. - في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عاد شباب بلوزداد بتعادل ثمين مع هافيا كوناكري، بينما خسر اتحاد العاصمة أمام أمادو ديالو، مما يتطلب منه الفوز بفارق هدفين في الإياب للتأهل. - فاز الوداد المغربي على أشانتي كوتوكو، مما يقربه من التأهل، بينما يواجه النجم الساحلي التونسي تحديًا كبيرًا بعد خسارته أمام نيروبي.

فرضت النتائج الجيدة نفسها على مباريات الأندية العربية في ذهاب الدور الثاني من عمر بطولتي أفريقيا لكرة القدم، ففي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، عاد نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد، بتعادل ثمين خارج ملعبه مع هورويا الغيني بهدف لكل فريق، ليصبح على بعد تعادل سلبي إياباً، أو الفوز بأية نتيجة من أجل التأهل إلى دور المجموعات، وتقدم هورويا الغيني بهدف في الشوط الأول، ثم سجل خابا هدف التعادل للجيش الملكي في النصف الثاني.

وتعادل نادي مولودية الجزائر مع مُضيفه كولومب سبورتيف الكاميروني بهدف لكل فريق، في مباراتهما على ملعب الأخير، ليصبح المولودية قريباً من التأهل حال تعادله سلبياً في الإياب. ويدين الفريق الجزائري في تعادله إلى لاعبه أيوب غزالة الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 86، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف عبر لويمبا في الدقيقة 14.

وحقق نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فوزاً كبيراً على منافسه ريمو ستارز النيجيري بخمسة أهداف لهدف في ملعب الأخير، ليضع قدماً في الدور المقبل، وفاز سيمبا التنزاني على نسينغيزيني الإسواتيني بثلاثة أهداف دون رد، ليضع بدوره قدماً في الدور المقبل، كما حقق سانت لوبوبو الكونغولي فوزاً على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في كبرى مفاجآت الدور الثاني، وفاز باور ديناموز الزامبي على فايبرز الأوغندي بهدفين لهدف، ليصبح على مقربة من حسم التأهل.

وننتقل بعدها إلى نتائج الأندية العربية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فقد عاد نادي شباب بلوزداد الجزائري بتعادل ثمين مع هافيا كوناكري الغيني بهدف لكل فريق، ليصبح في حاجة للتعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة في ملعبه لحسم التأهل، وتقدم هافيا كوناكري بهدف، ورد نوفل خاسف بالتعادل لشباب بلوزداد في الدقيقة 64، ولم تنجح محاولات شباب بلوزداد في إضافة أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وخسر نادي اتحاد العاصمة الجزائري أمام مُضيفه أمادو ديالو العاجي بهدف دون رد، بعد أداء مخيب لآمال عشاقه في بداية مشواره بالكونفيدرالية، ويحتاج اتحاد العاصمة للفوز بفارق هدفين في الإياب من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من عمر البطولة، وسط انتقادات لاحقت اللاعبين بسبب الأداء الضعيف هجومياً.

وفاز نادي الوداد المغربي على مُضيفه أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد، ليضع قدماً في الدور المقبل، إذ يكفيه التعادل على ملعبه لحسم التأهل ومواصلة المشوار في البطولة، وسجل هدف الوداد الوحيد الكونغولي جوزيف باكاسو مانحاً به فريقه بداية قوية. وخسر نادي النجم الساحلي التونسي أمام نيروبي الكيني بهدفين دون رد، في مباراة هي الأضعف للنجم في الموسم الجاري خارج ملعبه، ليصبح في حاجة إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف في الإياب من أجل الهروب من شبح الخروج المبكر من الكونفيدرالية.