الأندية العربية أمام اختبار الحسم في إياب دور الـ16 لأبطال آسيا 2

- تشهد مواجهات إياب دور 16 لدوري أبطال آسيا 2 تنافساً حاداً بين الأندية الطامحة للتقدم، حيث تسعى الفرق العربية لتعزيز نتائج الذهاب، بينما تأمل أخرى في قلب الموازين. - الزوراء العراقي يتطلع لمواصلة مشواره بعد فوزه 3-2 على الوصل الإماراتي، مع تألق حسن عبد الكريم الذي حقق أعلى لمسات داخل منطقة الجزاء. - الأهلي القطري يواجه سباهان الإيراني بعد تعادل 2-2، بينما النصر السعودي يقترب من التأهل بعد فوزه على أركاداج التركمانستاني.

تشهد مواجهات إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2 صراعاً محتدماً بين الأندية الطامحة لبلوغ الأدوار المتقدمة ومواصلة الحلم القاري. وتدخل الفرق عربية عدة هذه الجولة بأفضلية نتائج الذهاب، في وقت تتطلّع فيه أخرى لقلب الموازين وحسم بطاقات العبور.

ويأمل الزوراء العراقي في مواصلة مشواره والذهاب بعيداً في البطولة القارية، عندما يحلّ ضيفاً على الوصل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بعد نجاحه في كسب لقاء الذهاب 3-2 في بغداد. وتنتظر جماهير "النوراس" تألق نجمها حسن عبد الكريم في اللقاء، وهو الذي حقق عشر لمسات داخل منطقة جزاء الوصل، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في جولة الذهاب، وكذلك الأعلى لأي لاعب من فريق عراقي في مواجهة إقصائية ضمن دوري أبطال آسيا الثاني منذ عام 2017، بحسب موقع الاتحاد الآسيوي. ويقابل الحسين إربد الأردني نظيره الاستقلال الإيراني، وهو يملك الحظوظ الكبرى، بعد حسمه مواجهة الذهاب في طهران بهدف دون رد، رغم أن مجموع الأهداف المتوقعة لديه بلغ 0.25، وهو أدنى معدل لفريق فائز في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا 2، كما أن لمساته الأربع داخل منطقة جزاء المنافس تُعد الأقل لفريق خرج منتصراً في المسابقة هذا الموسم.

وفي مباريات الأربعاء، يستضيف الأهلي القطري نظيره سباهان الإيراني، بعد تعادل الفريقين 2-2 في الذهاب، حيث سجل الأخير هدف التعادل عند الدقيقة 92:41، الذي يُعد ثاني أكثر هدف تعادل تأخراً في الوقت المضاف هذا الموسم (كريغور – 93:08 دقيقة مع سيلانغور أمام بانكوك يونايتد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، والمفارقة أن هذا الهدف هو الأول الذي تستقبله شباك سباهان بعد الدقيقة 75 في البطولة هذا الموسم. ويملك النصر السعودي حظوظاً كبيرة لعبور عقبة أركاداج التركمانستاني، بعد أن انتصر عليه خارج ملعبه بهدف من دون مقابل، ليصبح "العالمي" أول فريق يحقق الفوز في أول سبع مباريات له في تاريخ دوري أبطال آسيا 2.