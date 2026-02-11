الأندية العراقية خارجياً بين التألق والإحباط.. تفوق الزوراء وخيبة الشرطة

11 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 10:12 (توقيت القدس)
ودع الشرطة منافسات أبطال آسيا للنخبة (العربي الجديد/Getty)
حقّقت الأندية العراقية نتائج متباينة في مشاركاتها الخارجية، بين تألق الزوراء وخيبة أمل الشرطة، بينما واصل زاخو مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، وجاءت هذه النتائج لتبرز التحديات والآمال التي تواجه الأندية العراقية على الساحة القارية والخليجية.

ونجح الزوراء في تحقيق فوز صعب على ضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء، في بغداد، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026. وسجل الأردني عامر جاموس والكولومبي برايان رياسكوس في مناسبتين، أهداف الزوراء، في حين أحرز مواطنه ميغيل بورخا هدفي الوصل، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد المدافع سفيان بوفتيني، في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على استاد زعبيل في دبي.

من جهته، واصل الشرطة سلسلة نتائجه المخيبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد التعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي 1-1، أول من أمس الاثنين، على استاد الاستقلال، ضمن الجولة السابعة. وتقدم ناساف عبر هدف مرادبيك رحمتوف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك الشرطة التعادل خلال الشوط الثاني عن طريق شريف عبد الكاظم. ويحتل النادي العراقي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، مقابل نقطة لناساف، في الوقت الذي ضمنت فيه أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي التأهل إلى دور الـ16، قبل جولة من نهاية مرحلة الدوري.

وفي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، تأهل زاخو العراقي إلى الدور النصف النهائي، رغم خسارته أمام القادسية الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة. وبهذه النتيجة احتل زاخو المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

