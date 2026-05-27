الأندية العالمية تقدم التهنئة للمسلمين بعيد الأضحى

- احتفلت الأندية العالمية بعيد الأضحى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدمة التهاني للمسلمين باللغة العربية، مثل نادي السد القطري الذي عبر عن تهانيه وفخره بفوزه بلقب دوري نجوم قطر. - نادي النصر السعودي احتفل بنشر صورة لقميصه مع "البشت العربي"، مهنئاً المسلمين بفوزه بلقب الدوري السعودي، بينما نادي الزمالك المصري هنأ الشعب المصري والعربي بفوزه بلقب الدوري المصري. - الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قدمت التهاني للمسلمين، متمنية السلام والسعادة للجميع.

سارعت العديد من الأندية العالمية إلى تقديم التهنئة إلى المسلمين، الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، في لفتة باتت الفرق الكبرى تحرص عليها، وبخاصة في أوروبا، التي تحرص على كتابة رسائلها باللغة العربية.

ونشر نادي السد بطل دوري نجوم قطر، صورة تحمل قميص "الزعيم" مع وجود "البشت العربي" على حسابه في منصة "إكس"، ليعلق قائلاً: "عيدكم مبارك"، في إشارة تحمل دلالات كثيرة، أبرزها أن رفاق القائد أكرم عفيف استطاعوا حسم لقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة توالياً، رغم المنافسة الشرسة من قبل فريق الشمال الذي حل في المركز الثاني.

بدوره، سار نادي النصر على خطى السد القطري، عندما احتفل بطل الدوري السعودي بعيد الأضحى المبارك، عبر نشره صورة تحمل قميص "العالمي" مع ارتداء "البشت العربي"، والتعليق عليها: "عيدكم مبارك.. كل عام وأنتم بخير... كل عام وأفراح النصر مستمرة، وكل عام ونصركم بكم عظيم"، في إشارة واضحة إلى مواصلة رفاق القائد كريستيانو رونالدو الاحتفالات، بحسم لقب المسابقة المحلية، بعد انتظار دام لعدة سنوات.

وكل عام ونصـركـم بكـم عظيــم 💛 pic.twitter.com/YcIoVm5XRo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 27, 2026

كذلك وجه نادي الزمالك بطل الدوري المصري، بعد انتظار دام لعدة سنوات، رسالته المباشرة إلى المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابه في منصة "إكس"، حيث جاء فيها: "يهنئ نادي الزمالك الشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير"، مع وضع صورة خاصة بالفريق الأبيض.

أما نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، فسارع إلى تقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. ولم يختلف حال مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي عاد مرة إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، حيث حرص الفريق على توجيه رسالته إلى جماهير الرياضة في العالم العربي والإسلامي، الذين يحتفلون بعيد الأضحى.

من جهته، حرص نادي بايرن ميونخ بطل الثنائية المحلية (الدوري الألماني والكأس)، على تقديم التهنئة إلى جماهير العملاق "البافاري" المنتشرة في دول العالم، من خلال كتابة رسالة خاصة على حسابه في منصة "إكس" جاء فيها: "من أبطال الثنائية إلى مشجعينا في العالم العربي والإسلامي. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير".

من أبطال الثنائية إلى مشجعينا في العالم العربي والإسلامي.. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير! ❤️🤍 pic.twitter.com/st27e2DI0J — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 26, 2026

كذلك كتب نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، رسالته إلى المسلمين، الذين يحتفلون في العالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى، حيث جاء في رسالته على منصة "إكس": "باريس سان جيرمان يهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالسلام والسعادة والبركات".