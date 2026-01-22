الأندية الإنكليزية تتألق في دوري أبطال أوروبا

- تألقت الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، حيث حققت نيوكاسل وتشلسي وليفربول انتصارات مهمة، بينما ضمن بايرن ميونخ التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على سانت جلواز البلجيكي. - شهدت المباريات تنافساً قوياً، حيث اقترب ليفربول من التأهل بعد فوزه على مرسيليا، بينما حقق يوفنتوس انتصاراً حاسماً على بنفيكا، وواجه برشلونة صعوبات قبل التغلب على سلافيا براغ. - أبقى أتلتيك بلباو فرصه في التأهل قائمة بفوزه على أتلانتا، بينما تقاسم غلطة سراي النقاط مع أتلتيكو مدريد، وحقق كاراباخ انتصاراً مهماً على فرانكفورت.

اقتربت منافسات دوري أبطال أوروبا من الكشف عن أسرار دور المجموعات، حيث شهدت مباريات مساء الأربعاء في الجولة السابعة، تألق الفرق الإنكليزية التي انتصرت جميعها (نيوكاسل وتشلسي وليفربول)، كما ضمن نادي بايرن ميونخ الألماني، التأهل ضمن أفضل ثمانية أندية، وبالتالي تفادي خوض مباريات الملحق، وانتصر النادي "البافاري"، على ضيفه سانت جلواز البلجيكي بنتيجة (2ـ0)، ليصعد إلى المركز الثاني، خلف أرسنال الإنكليزي، الذي تأكد بدوره من التأهل إلى الدور ثمن النهائي مباشرة.

وشهدت معظم المباريات تنافساً قوياً، حيث انتظر ليفربول الإنكليزي بقيادة المصري محمد صلاح، الوقت البديل حتى يُحرز هدف التقدم من الشوط الأول، أمام مُضيفه مرسيليا الفرنسي، قبل أن يُحقق الانتصار بنتيجة (0ـ3)، ليصل إلى النقطة 15 وبات قريباً من حجز مكان ضمن أفضل ثمانية فرق، ولم يقدر يوفنتوس على هز شباك نادي بنفيكا البرتغالي إلا في الشوط الثاني ليحقق انتصاراً حاسماً (2ـ0)، ضمن له مواصلة المنافسة في المسابقة رغم الصعوبات التي وجدها، فقد أضاع الفريق البرتغالي ركلة جزاء. كما واجه برشلونة الإسباني صعوبات، قبل التغلب على مُضيفه سلافيا براغ التشيكي (2ـ4)، ولكن النادي الكتالوني لم يضمن بعد مكاناً ضمن أفضل ثمانية فرق. وحقق نيوكاسل الإنكليزي، انتصاراً مهماً على ضيفه أيندهوفن الهولندي (3ـ0)، ليضمن التأهل غير أنه ما زال بدوره معنياً بسباق الحصول على مركز ضمن أفضل ثمانية فرق.

كما أبقى أتلتيك بلباو الإسباني فرصه في التأهل قائمة، بعد أن حقق انتصاراً مثيراً على مضيفه أتلانتا الإيطالي بنتيجة (2ـ3)، بعد أن كان متأخراً في النتيجة، وقد ضمن النادي الإيطالي التأهل للملحق، رغم أن الانتصار كان سيعطيه فرصاً كبيرة للحصول على مركز ضمن أفضل ثمانية فرق. وتقاسم غلطة سراي التركي، النقاط مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (1ـ1)، وهي نتيجة حجز بها الفريق الإسباني مكانا ضمن أفضل 24 فريقاً بينما وصل النادي التركي إلى النقطة العاشرة ولم يضمن بعد تأهله رسمياً.

ووجد تشلسي الإنكليزي صعوبات كبيرة لتخطي عقبة بافوس القبرصي، قبل الانتصار عليه بنتيجة (1ـ0) بهدف حاسم من كايسيدو، ليتحكم "البلوز" في مصيرهم من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي مباشرة، بما أنهم يحتلون المركز الثامن برصيد 13 نقطة رفقة أندية برشلونة وسبورتينغ لشبونة ونيوكاسل ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتلانتا. كما رفع كاراباخ الأذري رصيده إلى 10 نقاط بعد أن حقق انتصاراً مهماً على ضيفه فرانكفورت الألماني بنتيجة 3ـ2، وقد سجل الجزائري فارس شايبي هدفاً للفريق الألماني.

ومنذ التعديلات التي تمّ إدخالها في الموسم الماضي على نظام دوري أبطال أوروبا، يتأهل أول ثمانية فرق إلى الدور ثمن النهائي مباشرة، وتُغادر الفرق التي تحتل آخر ثمانية مراكز المنافسة نهائياً، بينما تلعب الفرق من المركز التاسع إلى المركز 24 (16 فريقا) ملحقاً للتأهل إلى ثمن النهائي.