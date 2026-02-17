الأندية الأوروبية تبارك حلول شهر رمضان مستخدمة الذكاء الاصطناعي

- تفاعلت أندية كرة القدم الأوروبية مع شهر رمضان بتهنئة مشجعيها المسلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتوليد صور مميزة. أبرز الأندية التي شاركت في التهنئة تشمل ميلان، بايرن ميونخ، وإنتر ميلان. - أندية مثل إشبيلية وريال بيتيس احتفت بلاعبيها المسلمين السابقين والحاليين، بينما قدمت أندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وتشلسي تهانيها عبر صور رمزية تعبر عن الشهر الفضيل. - حسابات الدوريات الأوروبية مثل الليغ 1 والبوندسليغا والدوري الإنجليزي الممتاز شاركت في التهنئة، مظهرة لاعبين مسلمين بارزين مثل محمد صلاح وأشرف حكيمي.

تفاعلت حسابات أندية كرة القدم الأوروبية مع حلول شهر رمضان الكريم، وهنأت مشجعيها ومتابعيها المسلمين عبر أنحاء العالم بعبارات وصور خاصة، استخدمت في الكثير منها الذكاء الاصطناعي لتوليد لقطات مميزة ومعبّرة، وهنا نستعرض أبرز ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حساب ميلان على صفحته الرسمية في فيسبوك: "رمضان كريم، ليحمل هذا الشهر الفضيل النور والوحدة والبركات لعائلة الروسونيري"، في الوقت الذي نشر فيه بايرن ميونخ الألماني صورة لمشجع يرتدي الرقم 10، ويستمع للمذياع، وأورد عبارة: "رمضان أهلاً، من بايرن إلى الأمة العربية والإسلامية، مبارك عليكم الشهر، وصوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً"، أما إنتر فكتب: "رمضان مبارك لجميع أفراد أسرة إنتر الذين يصومون حول العالم. نتمنى لكم شهراً مليئاً بالبركات والسلام والوحدة".

من جانب آخر، نشر نادي إشبيلية الإسباني صورة تضمّ نجوماً مسلمين دافعوا عن ألوان الفريق في السنوات الماضية، وهم المالي فريديريك عمر كانوتي، المغربيان يوسف النصيري وياسين بونو، مع كتابة عبارة: "كلّ عامٍ وأنتم بخير، رمضان كريم من إشبيلية إلى جماهيرنا حول العالم". ونبقى في الأندلس مع ريال بيتيس، الذي وضع صورة النجمين المغربين عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط وكتب: "رمضان مبارك، كلّ عامٍ وأنتم بخير".

أما حساب الليغ 1 فقد كتب على صفحته في فيسبوك: "من الدوري الفرنسي إلى الأمة العربية، كلّ عامٍ وأنتم بخير ورمضان كريم"، وظهر في الصورة العديد من النجوم المسلمين، أبرزهم المغربي أشرف حكيمي، والجزائري أمين غويري، والأردني موسى التعمري. وسار حساب الدوري الألماني على خطاه بمنشور جاء فيه: "رمضان هل هلاله، ويا محلى أيامه. خالص التهاني من البودسليغا إلى العالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المباراك، كلّ عامٍ وأنتم بخير".

Ramadan Mubarak a tutti i membri della famiglia dell’Inter che lo osservano nel mondo 🌙

Vi auguriamo un mese pieno di benedizioni, pace e unione 🖤💙 pic.twitter.com/8WiQugcQLO — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 17, 2026

كما تفاعل مانششستر يونايتد بنشر صورة كتب عليها رمضان كريم من أرضية ملعبه أولد ترافورد، في حين أظهر برشلونة وجوده بين الأندية بوضع صورة فانوس مضاء وكتب: "مبارك عليكم الشهر الفضيل"، والأمر عينه انطبق على تشلسي الذي أظهر ملعبه ستامفورد بريدج مع عبارة: "رمضان مبارك للجميع من تشلسي ولمشجعيه المسلمين، نتمنى لجميع الصائمين شهراً يسوده السلام والبركة".

وكتب ناي روما على فيسبوك من استاد الأولمبيكو عبر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي: "هل هلالك شهر مبارك، خالص التهاني من الجميع في روما بمناسبة حلول شهر رمضان، عساكم من عواده. أما حساب الدوري الإنكليزي الممتاز، فقط نشر صورة لمجموعة لاعبين مسلمين أمام المقراب يعاينون رؤية الهلال، وظهر بينهم المصري محمد صلاح ولاعب أرسنال ويليام ساليبا وآخرين.