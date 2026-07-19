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الأمن في نهائي كأس العالم 2026.. ترتيبات صارمة بحضور ترامب

بعيدا عن الملاعب
نيويورك

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:54 (توقيت القدس)
الشرطة في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 30 يونيو 2026 (براد سميث/Getty)
الشرطة في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 30 يونيو 2026 (براد سميث/ Getty)
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- ستشهد مباراة نهائي كأس العالم 2026 في نيوجيرسي ترتيبات أمنية مشددة، مع حضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة، وتوقعات بحضور جماهيري كبير للقاء الـ104 في البطولة.
- مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقوم بمراقبة الطائرات المسيّرة في المنطقة، وقد صادر بالفعل مئات منها خلال البطولة، لضمان عدم وجود تهديدات أمنية.
- سيتم تعزيز الأمن بحضور الرئيس ترامب، مع إجراءات أمنية قصوى تشمل إغلاق الشوارع واستخدام وسائل نقل معتمدة فقط، بإشراف مركز عمليات مشترك في نيويورك.

ستشهد مباراة نهائي كأس العالم 2026، ترتيبات أمنية صارمة لتأمين سلامة الحاضرين، خصوصاً أنها ستشهد حضور أكبر الشخصيات السياسية والرياضية في العالم من أجل مواكبة اللقاء الأخير في هذه النسخة. وتقام المباراة الختامية في ملعب نيوجيرسي، وسط توقعات بحضور جماهير غفيرة لحضور اللقاء الـ104 في البطولة.

وصرّح العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، آدم كاتشيا باتيل، لموقع سكريبت نيوز الأميركي: "سنتلقى بثاً مباشراً ونراقب أي نشاط للطائرات المسيّرة في المنطقة لنرى ما إذا كان هناك أي إجراء مطلوب من جانبنا من منظور التهديدات". وقد صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي مئات الطائرات المسيّرة التي كانت تحلّق في المجال الجوي المحظور بالقرب من الملاعب خلال أيام البطولة.

وسيشهد النهائي تشديداً أمنياً من قبل جهاز الخدمة السرية، بحضور الرئيس ترامب مراسم تسليم الكأس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "سيُتوّج حضوره أكثر بطولات كأس العالم مشاهدةً وأماناً ونجاحاً في تاريخ أميركا". وعندما حضر ترامب مباراة نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين الشهر الماضي في نيويورك، أغلقت الشرطة عدة شوارع حول الملعب، واضطر المشجعون إلى الانتظار في طوابير طويلة جداً لاجتياز الإجراءات الأمنية المشددة.

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ويعتبر نهائي كأس العالم حدثاً خاصاً من المستوى الأول، وهو أعلى مستوى أمني ممكن، مع توفير موارد إضافية من وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ولن يُسمح لأحد بالوصول إلى الملعب سيراً على الأقدام أو بسيارة خاصة. يجب على حاملي التذاكر استخدام وسائل النقل المعتمدة للوصول إلى المباراة، ويُنصح بالوصول مبكراً لتسهيل إجراءات الأمن المشددة. وساعد مركز عمليات مشترك في نيويورك في الإشراف على الأمن ومراقبة التهديدات في المدن المضيفة طوال فترة البطولة، حيث انتشر آلاف الأفراد على الأرض، وراقب فريقٌ الأجواء من كثب، للتعامل مع كل التهديدات الأمنية التي تطاول المشاركين.

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