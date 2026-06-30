الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر قبل نهائي كأس العالم 2026

- حذرت الأمم المتحدة من أن نهائي كأس العالم 2026 في نيوجيرسي قد يُقام في ظل حرارة شديدة، مما يؤثر على سير المباراة بسبب كتلة هوائية حارة متوقعة. - تأثرت بعض المباريات بالفعل بدرجات حرارة مرتفعة، مثل مباريات السعودية وأوروغواي وتونس والسويد، مما دفع "فيفا" للتوصية بتعديل مواعيد المباريات لحماية اللاعبين. - يعتمد التحذير على مؤشر "درجة حرارة الكرة الرطبة"، الذي يقيس تأثير الطقس على الجسم، مما يستدعي أخذ الفرق المشاركة في النهائي لهذه الظروف بعين الاعتبار.

حذرت الأمم المتحدة من أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم الأحد، المصادف 19 يوليو/تموز المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، قد تُقام في ظل حرارة شديدة، مما سيؤثر بشكل كبير على سير اللقاء. وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، فيعود سبب هذه المشكلة إلى وصول كتلة هوائية حارة متوقعة إلى الولايات المتحدة في نهاية ذلك الأسبوع.

وحتى الآن، تأثرت عدة مباريات بعد تجاوزها الحد الأقصى لدرجة الحرارة الموصى بها، من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفابرو". وبين التقرير، الصادر عن أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر كثيراً على مباريات الأدوار الحاسمة في كأس العالم، وعلى الجوانب التنظيمية، كما أشار التقرير إلى احتمال وجود تفاوت في مستوى المنافسة بين المنتخبات المختلفة، نتيجة اختلاف مستويات التعرض للحرارة بين مباراة وأخرى.

ورغم أن عدد المباريات المتأثرة بهذه الظروف كان محدوداً، إلا أن بعضها تأثر بالفعل، فعلى سبيل المثال، أُقيمت مباراتا السعودية وأوروغواي، وتونس والسويد، في درجات حرارة تجاوزت 28 درجة مئوية. بناءً على هذه الدرجة، أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق أو تعديل مواعيد المباريات لحماية صحة اللاعبين. وفي غضون ذلك، تم تعليق مباراة العراق وفرنسا جزئياً لمدة ساعتين، بسبب عاصفة رعدية.

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ويعتمد هذا التحذير على مؤشر "درجة حرارة الكرة الرطبة"، الذي يجمع بين الحرارة والرطوبة والرياح والإشعاع الشمسي لقياس التأثير الفعلي للطقس على جسم الإنسان. وبناءً على ذلك، بين التقرير أن الظروف المتوقعة لنهائي كأس العالم تتجاوز المستويات الآمنة للرياضات عالية الأداء، وبالتالي، ينبغي على الفرق التي تصل إلى هذه المرحلة، أخذ ذلك في عين الاعتبار.