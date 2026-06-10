الأمم المتحدة تدعو أميركا إلى مراجعة إجراءات الدخول قبل المونديال

- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، خاصة مع منع دخول جماهير وحكام بارزين. - تستعد الولايات المتحدة، مع كندا والمكسيك، لاستضافة أكبر نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، وسط جدل حول سياسات الهجرة الصارمة التي أثرت على دخول شخصيات رياضية بارزة، مثل الحكم الصومالي عمر عرتن. - أثرت سياسات الهجرة الأميركية على المنتخب الإيراني، الذي نقل معسكره إلى المكسيك، مع إلغاء تذاكر جماهيره ورفض تأشيرات بعض أفراد الطاقم، مما أثار توترات سياسية وانتقادات من السلطات الإيرانية.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق إجراءات الهجرة خلال كأس العالم 2026 ومراجعة شروط الدخول إلى البلاد، وذلك بعد منع جماهير، وحكم بارز، وأعضاء من أجهزة منتخبات من دخول الأراضي الأميركية، وفي ظل انتشار صور غريبة لتفتيش اللاعبين على مدارج المطارات، ورفض منح تأشيرات دخول للجماهير في اللحظات الأخيرة.

وقال تورك، في تصريحات للصحافيين من جنيف، إنه يأمل في أن تكون هناك "إعادة تفكير شاملة" في تأثير تطبيق قوانين الهجرة على حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، خصوصاً مع اقتراب انطلاق كأس العالم، مشيراً إلى أن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة تثير قلقاً واضحاً. وقال مفوض الأمم المتحدة :‎"آمل حقاً أن تتم إعادة تقييم شاملة لكيفية تأثير تطبيق سياسات الهجرة على حقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وأن نعيد التفكير، ولا سيما مع قرب انطلاق كأس العالم، في السياسات السائدة في الوقت الحالي خاصة في الولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخباً وحضور متوقع لملايين المشجعين. وفي الأثناء بات ملف الهجرة واحداً من أبرز القضايا المثيرة للجدل قبل البطولة، خاصة مؤخراً بعد رفض السلطات الأميركية السماح للحكم الصومالي عمر عرتن، أحد أبرز الحكام في أفريقيا، من دخول البلاد. وأضاف المسؤول الأممي أنه يأمل ألّا تؤثر قضايا مثل التنميط العرقي وتشديد إجراءات الهجرة على أجواء كأس العالم، محذراً من الخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ومؤكداً أن لا أحد يستفيد من الخطابات الانقسامية والمستقطبة.

وكان المنتخب الإيراني الأكثر تأثراً بدوره من هذه الإجراءات، إذ اضطر إلى نقل معسكره التدريبي إلى المكسيك، في ظل التوترات والحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وذكر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، أن الحصة المخصصة لجماهيره من التذاكر قد أُلغيت، بينما رُفض منح تأشيرات لبعض أفراد الطاقم المساند للمنتخب، وهي خطوة وصفتها السلطات الإيرانية بأنها "متعمدة وتمييزية".

بعيدا عن الملاعب كأس العالم 2026.. تحديات أمنية تواكب البطولة الأكبر تاريخياً

وتُثير سياسة الهجرة الأميركية توترات كبيرة قبل يوم واحد فقط من انطلاق كأس العالم، وتتصاعد التوترات بسبب سياسة الهجرة الأميركية الصارمة، ما سبَّب حرج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي لا يملك إلا الاعتراف بتلك التصرفات، ولا سيما أنه أوضح في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس أنه "لا يتدخل في إجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك منح التأشيرات"، بحسب ما نشرته شبكة " آر أم سي سبورت" الفرنسية. وتنطلق كأس العالم يوم الخميس من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، بمواجهة تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، على أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية في نيوجيرسي يوم 19 يوليو/تموز.