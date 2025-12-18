الأمطار توقف مباراة لأول مرة في تاريخ كأس العرب

18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:45 (توقيت القدس)
مياه الأمطار تتجمع في استاد خليفة، 18 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
مياه الأمطار تتجمع في استاد خليفة، 18 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
- شهدت بطولة كأس العرب 2025 في قطر حدثاً تاريخياً بتوقف مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات بسبب الأمطار الغزيرة في استاد خليفة الدولي، مما أعاق حركة اللاعبين.
- تدخلت إدارة الاستاد بسرعة لإزالة المياه المتراكمة، رغم تجهيز الملعب بأحدث تقنيات الصرف، وذلك في يوم احتفالي بذكرى اليوم الوطني القطري.
- يعتبر إيقاف المباراة سابقة تاريخية في البطولة، حيث حظيت المباراة بحضور جماهيري كبير، مما يعكس نجاح البطولة وشغف الجماهير.

شهدت بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، حدثاً للمرة الأولى في تاريخها، بعدما توقفت المواجهة، التي جمعت بين منتخب السعودية ونظيره الإماراتي، اليوم الخميس، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في المسابقة. واشتكى نجوم منتخبي الإمارات والسعودية للحكم من عدم قدرتهم على الحركة بحرية في استاد خليفة الدولي، بسبب تهاطل الأمطار بكميات كبيرة، ليقوم قاضي المواجهة بتجربة الركض، وبعدها قرر إيقاف اللقاء، حتى يتم العمل على تسهيل إخراج المياه من الأرضية، رغم أن الملعب يُعد مجهزاً بأحدث التقنيات في أنظمة الصرف الصحي.

وذكرت قناة الكاس القطرية أن القائمين على استاد خليفة الدولي سارعوا إلى العمل على إخراج المياه، التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، التي هطلت على العاصمة الدوحة، اليوم الخميس، الذي يُعد احتفالياً لدى الشعب القطري، بذكرى يومه الوطني، الذي شهد الكثير من الاحتفالات والمسيرات الرسمية والشعبية.

ويُعد تأجيل أو إيقاف مباراة في بطولة كأس العرب سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في جميع النسخ السابقة، الأمر الذي يجعل المواجهة بين السعودية والإمارات تدخل تاريخ المسابقة. وسيظل لقاء تحديد المركز الثالث محفوراً في ذاكرة الجماهير الرياضية، التي تعتبر من أبرز عوامل نجاح البطولة، بعدما حرصت على الحضور في المدرجات بأرقام غير مسبوقة.

