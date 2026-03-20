الأمطار تهدد سباق "موتو جي بي" في البرازيل

يُواجه سباق البرازيل، المرحلة الثانية من منافسات بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي"، مخاطر بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عل حلبة، غويانيا الدولية - آيرتون سينا، في الساعات الأخيرة. وسيُقام السباق للمرة الأولى منذ عام 2004، ولهذا فإن الجماهير تنتظر هذا الموعد لمتابعة التنافس القوي بين المشاركين. ورغم التحسّن النسبي، فإن المخاطر تهدد السباق المبرمج يوم الأحد، إضافة إلى أنه قد يؤثر في حصص التجارب الرسمية لتحديد تركيبة خط الانطلاق.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، بأنّ الأمطار الغزيرة والعواصف أغرقت جزءاً من حلبة آيرتون سينا ​​في وقت سابق من الأسبوع، ولكن الشمس عادت إلى الحلبة الخميس. وتتواصل جهود التنظيف، ومن المتوقع أن يُقام السباق مثلما هو مخطط له. كما تعمل شاحنات المياه وفرق التنظيف بشكل متواصل في حلبة آيرتون سينا لشفط المياه. وتحسنت توقعات الطقس، حيث تشير إلى سماء غائمة جزئياً دون هطول أمطار غزيرة. وتشير كل الدلائل إلى أن جلسات التدريب والسباقات المقررة ستُقام كالمعتاد حتى سباق الجائزة الكبرى.

ورغم أن الإسفلت يميل لونه إلى البني في بعض الأماكن بسبب الوحل، إلا أن المتسابقين لم يكونوا قلقين خلال يوم الخميس. وقال سائق فريق "كي تي إم"، الإسباني بيدرو أكوستا متصدر البطولة، في مؤتمر صحافي: "لقد قمت بلفة حول الحلبة، ويبدو أنها جيدة. قد تبدو اللفات الأولى غريبة بعض الشيء، لكنها مغامرة جديدة وستكون ممتعة". ويطرح تهاطل الأمطار الكثير من التعقيدات، فإضافة إلى إمكانية إلغاء السباق في حال تواصل هطول الأمطار، فإن الفرق ستجد صعوبات لاختيار الإطارات المناسبة. كما أن الحوادث تكون خطيرة، خلال سباقات "موتو جي بي" التي تقام على حلبة مبللة، ولهذا فإن المرحلة الثانية من بطولة العالم، قد تشهد إثارة بالغة، في حال إقامتها.