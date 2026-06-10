الأمطار تغمر ملعب مباراة الأرجنتين... وميسي يتألق قبل لقاء الجزائر

- انتصرت الأرجنتين على أيسلندا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية تحضيرية لكأس العالم 2026، حيث تألق ليونيل ميسي بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء بعد دخوله كبديل. - شهدت المباراة تحديات بسبب الطقس السيء، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المدرجات وأرضية الملعب، مما أدى إلى تأخير مؤقت قبل استئناف اللعب بحضور 88,043 متفرجًا. - بعد المباراة، التقى ميسي بلاعب أيسلندي شاب، دانيال غوديونسن، الذي كشف عن كونه ابن زميله السابق في برشلونة، إيدور غوديونسن، مما أثار ذكريات ميسي.

انتصرت الأرجنتين في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقبها في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بثلاثية نظيفة على حساب أيسلندا على ملعب جوردان-هير في أوبورن بولاية ألاباما الأميركية، اليوم الأربعاء، وذلك في مواجهة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، بداية من حالة الطقس مروراً بتألق النجم المخضرم ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي يبدو أنّه سيكون جاهزاً لمقابلة الجزائر يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وكانت مباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية الإعدادية لانطلاق كأس العالم تسير وفق الجدول الزمني المحدد، قبل أن تتدهور حالة الطقس تزامناً مع هطول أمطارٍ غزيرة، قبل أن يتفاقم الوضع بسبب غمر المياه للمدرجات وأرضية الملعب، وهو ما دفع نادي أوبورن تايغرز لكرة القدم الأميركية التابع للجامعة، والذي يستخدم هذه المنشأة الرياضية إلى إصدار بيانٍ قال فيه: "ستبقى أبواب الملعب مغلقة حتى انقضاء العاصفة، هناك برقٌ في المنطقة ويُرجى إخلاء المدرجات في الوقت الراهن".

ومع اقتراب موعد انطلاق المواجهة انحسرت العاصفة، وغصّت المدرجات بالجماهير، حيث وصل عدد الحاضرين إلى 88,043 متفرجاً، وقد جلس ميسي على مقاعد البدلاء في بدايتها، لكن ذلك لم يمنع منتخب "التانغو" من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق فالنتين باركو. ومع دخول نجم إنتر ميامي الأميركي وبرشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً إلى أرضية الميدان بعد غيابه عن ودية هندوراس التي أقيمت السبت الماضي في تكساس، وضع ميسي بصمته بعد دقيقتين فقط، حين انبرى لضربة جزاء نفّذها بنجاح في شباك الحارس إلياس أولافسون (د.72)، قبل أن يختتم تياغو ألمادا المواجهة بهدفٍ ثالث لمنتخب الأرجنتين (د.86).

Despite the torrential rain Jordan Hare Stadium drained well and the match is still on the scheduled time: Argentina - Iceland will be played at 10 PM (ARG).



Via: @gastonedul pic.twitter.com/yNyCLyprAH — HOOLIGAN SOCCER (@hooligan_soc) June 9, 2026

وبعد انتهاء اللقاء التقطت عدسات الكاميرات ميسي يتحدث مع أحد لاعبي أيسلندا الشباب دانيال غوديونسن، ليكشف اللاعب الأرجنتيني لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية تفاصيل الواقعة قائلاً عن اللقاء: "قال هل تتذكر من أنا؟ لقد فاجأني بكلّ صراحة، ثم تابع أنا ابن إيدور غوديونسن، لم أتذكره لأنّه كان طفلاً صغيراً جداً، أذكر أنني التقيته مرة واحدة، وكان مع والده في أحد التدريبات".

وزامل ميسي النجم الأيسلندي السابق غوديونسن في برشلونة الإسباني بعد وصول الأخير من تشلسي الإنكليزي عام 2006، وهناك قضى 3 مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات وهي لقب الدوري الإسباني في موسم 2008-2009، وكأس الملك والسوبر في مناسبتين، إضافة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.