الألعاب الشتوية تنطلق بذهب سويسري واحتجاجات ودعم لفلسطين

- افتتحت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 بتتويج سويسري، حيث فاز فرانيو فون ألمن بالميدالية الذهبية في سباق الانحدار للتزلج الألبي، متقدماً على الإيطالي جوفاني فرانتزوني والسويسري دومينيك باريس. - شهدت ميلانو احتجاجات واسعة ضد الألعاب الأولمبية بسبب الأثر البيئي ووجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. - تزامنت الاحتجاجات مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورفع المحتجون شعارات داعمة لفلسطين، مما أدى إلى انتشار أمني كثيف.

افتتحت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026، مساء السبت، بتتويج سويسري خالص، بعدما أحرز فرانيو فون ألمن أول ميدالية ذهبية في الدورة، بفوزه بسباق الانحدار، الحدث الأبرز في التزلج الألبي. وشهد سباق الانحدار في بورميو هيمنة واضحة لنجوم اللعبة، إذ احتكر المتخصصون الكبار المراكز السبعة الأولى، بواقع ثلاثة متزلجين من سويسرا، واثنين من إيطاليا، ومثلهما من النمسا.

وتمكّن فون ألمن (24 عاماً)، الذي حضر في باكورة مشاركاته الأولمبية من أن يصبح أول بطل أولمبي في نسخة 2026، متقدماً على الإيطالي جوفاني فرانتزوني (24 عاماً)، أحد أبرز نجوم الجيل الجديد، ومواطنه المخضرم دومينيك باريس (36 عاماً)، الذي نال الميدالية البرونزية على منحدره المفضل، حيث سبق له الفوز سبع مرات في كأس العالم. في المقابل، حلّ المرشح الأبرز للقب، السويسري ماركو أودرمات، في المركز الرابع، ليخفق في تحقيق الهدف الأكبر لموسمه، رغم أنه ما زال يمتلك فرصاً أخرى للمنافسة على الميداليات في المنافسات المتبقية.

احتجاجات ضد الألعاب الشتوية ودعم لفلسطين

إلى ذلك، أطلقت الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، السبت، لتفريق مئات المحتجين الذين ألقوا مفرقعات نارية وحاولوا الوصول إلى طريق سريع قرب أحد مواقع استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية. وجاءت المواجهة في ختام مسيرة سلمية شارك فيها آلاف المتظاهرين، احتجاجاً على الأثر البيئي للألعاب الأولمبية، وكذلك على وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في إيطاليا. وتمكنت قوات الأمن من منع المحتجّين من التقدم، بعدما بدا أنهم يحاولون الوصول إلى صالة سانتاغوليا الأولمبية لهوكي الجليد، قبل أن يتفرقوا لاحقاً.

وفي التظاهرة التي قدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بنحو 10 آلاف شخص، حمل المحتجون أعلام فلسطين ولافتات داعمة للقضية تزامناً مع مشاركة فريق يُمثل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مجسمات كرتونية تمثل الأشجار التي قُطعت لإنشاء مضمار جديد للتزلج في المنطقة الجبلية بكورتينا. وفي وقت سابق، أقدم عدد من المحتجين الملثمين على إشعال قنابل دخانية وإطلاق مفرقعات على جسر يطل على ورشة بناء تبعد نحو 800 متر عن القرية الأولمبية، التي تستضيف قرابة 1500 رياضي.

وانتشرت شاحنات الشرطة خلف سياج معدني مؤقت لتأمين الطريق المؤدي إلى القرية، فيما غيّر المحتجون مسارهم واتجهوا نحو منشأة سانتاغوليا، وسط انتشار أمني كثيف على طول المسار، وتزامنت التظاهرة مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس إلى ميلانو، حيث ترأس الوفد الأميركي المشارك في حفل الافتتاح الذي أُقيم، مساء الجمعة في ملعب سان سيرو الشهير.