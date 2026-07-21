الأفريقي يُشعل الدوري التونسي بتعاقدات من أسوار غريمه الترجي

- بدأ النادي الأفريقي في تعزيز صفوفه استعدادًا للدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا، مستهدفًا نجوم الترجي التونسي، وأبرزهم المدرب ماهر الكنزاري الذي خلف فوزي البنزرتي بعد انتقاله للاتحاد الليبي. - تعاقد الأفريقي مع ياسين مرياح، قائد الترجي السابق، ومعتز الزدام، وغسان المحرصي، مما يعزز من قوة الفريق ويزيد من حدة المنافسة مع الترجي. - تاريخيًا، نجح الأفريقي في استقطاب لاعبين بارزين من الترجي، مثل أسامة الدراجي، مما يعكس استراتيجيته في استقطاب المواهب من غريمه التقليدي.

شرع النادي الأفريقي في عقد صفقات استعدادا للدفاع عن لقبه بالدوري التونسي وعودته إلى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، وقد ارتكزت مجهودات إدارة النادي الأفريقي على التعاقد مع نجوم غريمه التاريخي الترجي التونسي بصفقات صنعت الحدث لحدّ الان، وخاصة منها اختياره المدرب ماهر الكنزاري لتعويض فوزي البنزرتي.

فقد أعلنت إدارة الأفريقي، الثلاثاء، عن تعاقدها رسمياً مع المدرب الكنزاري بعد ساعات من رحيل البنزرتي إلى الاتحاد الليبي، وهي خطوة مفاجئة بما أن علاقة الكنزاري بجماهير "الأحمر والأبيض" كانت متوترة في المواسم الأخيرة، ولكن نجاحاته مع الترجي في المواسم الأخيرة عندما قاده لحصد لقب الدوري في موسم 2024ـ2025، وخبرته قارياً في دوري أبطال أفريقيا، حفزتا إدارة الأفريقي على التعاقد معه، والطريف أن أول لقاء للكنزاري مع الأفريقي سيكون أمام الترجي في السوبر التونسي.

وقبل ذلك ضمّ بطل الدوري التونسي قائد الترجي الرياضي في الموسم الماضي ياسين مرياح، الذي يعتبر من أهم لاعبي فريق "باب سويقة" في المواسم الماضية، وقد فشلت إدارة الفريق في تمديد عقده ليرحل في صفقة انتقال حرّ إلى فريق "باب الجديد"، والتحق به معتز الزدام الذي انتهى عقده مع الترجي في الموسم الماضي، وكذلك المدافع غسان المحرصي الذي نشأ في أسوار الترجي قبل الانتقال إلى الترجي الجرحيسي في الموسم الماضي وتألق معه بشكل لافت.

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ونجح الأفريقي في المواسم الماضي في خطف لاعبين من الترجي، كان أبرزهم قائده التاريخي أسامة الدراجي بطل أفريقيا 2011 مع فريق "باب سويقة"، كما أن صفوف الفريق حالياً تضمّ أسامة بوقرة الذي فسخ عقده مع الترجي في الميركاتو الشتوي الماضي وانضمّ مباشرة إلى الغريم التاريخي.