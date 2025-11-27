الأفريقي يستضيف نجوم القدس وفريق فلسطيني آخر يحتج

- استضاف استاد حمادي العقربي في تونس مباراة ودية بين النادي الأفريقي ومنتخب نجوم القدس الفلسطيني، تأكيدًا على دعم تونس للقضية الفلسطينية. - النادي الأفريقي استقبل الفريق الفلسطيني بحفاوة، حيث أكد رئيس النادي محسن الطرابلسي على دعمهم المطلق للشعب الفلسطيني، داعيًا الجماهير لحضور المباراة بكثافة. - نادي جبل المكبر المقدسي أعلن انسحابه من اتفاقية التوأمة مع النادي الأفريقي، معبّرًا عن استيائه من تشكيل منتخب نجوم القدس، معتبرًا أن جبل المكبر كان الأحق بالمشاركة.

يحتضن استاد حمادي العقربي برادس بالعاصمة تونس، مساء يوم الجمعة، مباراة ودية استعراضية بين النادي الأفريقي وضيفه منتخب نجوم القدس الفلسطيني، الذي حطّ رحاله في البلاد يوم الخميس بدعوة رسمية من إدارة الفريق التونسي، ضمن سلسلة مبارياته الودية التحضيرية خلال فترة التوقف الحالية.

وخصّ النادي الأفريقي الفريق الفلسطيني باستقبال مميز، حين تحوّل رئيسه محسن الطرابلسي خصيصاً إلى مطار تونس قرطاج للاحتفاء ببعثة منتخب نجوم القدس، مؤكداً في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك أنّ هذه المباراة "تترجم مرة أخرى المساندة المطلقة للأفريقي، والدولة التونسية عموماً، للشعب الفلسطيني ونُصرة للقضيّة العادلة".

ونشر الأفريقي بياناً جديداً يوم الخميس، جاء فيه: "موعد تاريخي ينتظر فريقنا الأوّل، حيث نلتقي منتخب نجوم القدس الفلسطيني في مباراة دولية ودّية تُقام، حضور جماهيرنا بكثافة هو خير تجسيد لدعمنا المتواصل للقضية الأمّ، كونوا مرفوقين برايات وأعلام فلسطين الأبيّة، فشرف الانتماء للأحمر والأبيض لا ينفصل عن تمسّكنا بوحدتنا مع إخواننا في فلسطين، قلباً وقالباً".

وفي الوقت الذي يستعد فيه منتخب نجوم القدس لإقامة مؤتمر صحافي مساء الخميس لتقديم هذه المباراة، أصدر نادي جبل المكبر المقدسي بياناً قال فيه: "في اجتماع الهيئة الإدارية لنادى جبل المكبر المقدسى، والذي عقد مساء يوم الاثنين الماضي، وبحضور عشرة أعضاء من أصل ثلاثة عشر، قررنا الانسحاب من اتفاقية التوأمة الموقعة مع الأفريقي بتاريخ 2023/07/1، متمنين التوفيق للنادي التونسي العريق، بتاريخه وجماهيره ومحبيه فى قادم الأيام إن شاء الله".

وكانت رابطة مشجعي نادي جبل المكبر المقدسي قد نشرت منذ أيام قليلة بيانًا، انتقدت فيه ما أسمته بتشكيل فريق منتخب نجوم القدس، واعتبرته التفافاً على اتفاقية التوأمة بين فريق جبل المكبر والنادي الأفريقي التونسي، و"أن جبل المكبر كان الأجدر بخوض هذه المباراة الودية، خصوصاً أنّه توج بطلاً للدوري الفلسطيني الموسم الماضي".