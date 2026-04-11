- تعادل النادي الأفريقي مع الاتحاد المنستيري (0-0) في الدوري التونسي، مما يهدد صدارته في حال فوز الترجي بمباراته المؤجلة. - أثارت نهاية المباراة جدلاً بعد احتجاج النادي الأفريقي على عدم احتساب ركلة جزاء، حيث أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة قرار الحكم بعدم احتسابها. - انتقد مسؤولو النادي الأفريقي حكام "الفار" لعدم تدخلهم، متهمينهم بالتحيز للترجي، مما زاد من الجدل حول أداء التحكيم في الدوري التونسي.

فشل النادي الأفريقي في الانتصار على مُضيفه الاتحاد المنستيري، اليوم السبت، في منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري التونسي. وحسم التعادل المباراة بنتيجة (0ـ0). ورغم أنه انفرد بصدارة ترتيب الدوري، إلا أن الأفريقي قد يفقد المركز الأول في حال انتصر الترجي في مباراته المؤجلة.

وشهدت نهاية المباراة إثارة كبيرة، بعد احتجاج من إدارة النادي الأفريقي على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء، كان من الممكن أن تمنح الفريق انتصاراً مهماً. ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب ليتواصل الجدل في تونس، بما أن ضغوطاً قوية سلطت على الحكم حسني النايلي قبل المباراة، من قبل إدارة فريق الاتحاد وجماهيره عبر منصات التواصل.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن اللقطة: "في الدقيقة 91، رفع لاعب النادي الأفريقي، حسام بن علي، الكرة بيسراه من الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء إلى داخلها. ولكن لاعب مدافع الاتحاد المنستيري، رائد الشيخاوي، ارتمى للعب الكرة بالرأس لتُلامس رأسه ثم تصطدم باليد وتابعت طريقها إلى الخلف. اللمس كان موجوداً ولكن لا توجد مخالفة، لأن اللاعب كانت يده في وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية التنافسية ولم تجعل الجسم أكبر، إضافة إلى ذلك فإن اللاعب كانت لديه فرصة واضحة للمنافسة على الكرة ووصل إليها برأسه وبعد ذلك انتقلت من الرأس إلى اليد لتصطدم بها، ولهذا لا توجد مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، ولا توجد ركلة جزاء".

وبعد المباراة انتقد مسؤولو النادي الأفريقي بقوة قرار الحكم، وهاجموا ايضا حكام غرفة "الفار" بسبب عدم التدخل وإعلام الحكم بوجود لمسة يد، حيث ظهر نائب الرئيس، مهدي ميلاد، غاضباً وهو يتحدث للإعلام بعد المباراة متهماً حكم "الفار" بخدمة الترجي، بما أنه ألغى في الأسبوع الماضي، ركلة جزاء للنجم الساحلي ضد الترجي. ليتواصل الجدل بشأن أداء التحكيم في الدوري التونسي خلال الموسم الحالي.