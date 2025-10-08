الأفريقي يحسم نزاعه مع السويحلي وينهي أزمة الشريمي

- حصل النادي الأفريقي التونسي على التأهيل القانوني للنجم الليبي أسامة الشريمي، مما يتيح له المشاركة في الدوري التونسي بعد نزاع قانوني مع ناديه السابق السويحلي الليبي. - كسب الأفريقي النزاع بعد تدخل "فيفا"، الذي أكد انتهاء عقد الشريمي مع السويحلي، مما سمح بتسجيله مع النادي التونسي، مع إمكانية الطعن من قبل النادي الليبي خلال عشرة أيام. - رحبت جماهير الأفريقي بإنهاء الأزمة، معتبرة الشريمي إضافة قوية لخط الوسط، وسط تطلعات لنجاحه في الدوري التونسي الممتاز.

أعلن النادي الأفريقي التونسي، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء الثلاثاء، حصوله على التأهيل القانوني للنجم الليبي، أسامة الشريمي (24 عاماً)، الذي أصبح باستطاعته المشاركة في المنافسات الرسمية مع الفريق في الدوري التونسي، بعد فترة طويلة من الانتظار.

وانفرجت أزمة الشريمي نهائياً، بعدما كسب الأفريقي نزاعه القانوني مع الفريق السابق للاعب، السويحلي الليبي، الذي رفض في بداية الأمر منحه بطاقة الانتقال الدولي، واعتبر أن عقد أسامة لا يزال مستمراً حتى صيف عام 2026، ومِن ثمّ لا يحق له التوقيع للأفريقي، مطالباً إياه بالعودة إلى صفوف الفريق، وهو ما دفع النادي التونسي إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل "العربي الجديد" على نسخة من قرار "فيفا"، الذي جاء فيه: "قررت غرفة وضع اللاعبين قبول طلب الاتحاد التونسي، لتسجيل أسامة الشريمي مع النادي الأفريقي، وذلك مع التنفيذ الفوري". وأكد الاتحاد الدولي أنّ عقد اللاعب مع السويحلي لم يعد سارياً، مشيراً إلى أن النادي الليبي لديه الفرصة للطعن في القرار في ظرف عشرة أيام.

ورحبت جماهير النادي الأفريقي على صفحات التواصل الاجتماعي بإنهاء أزمة الشريمي، إذ تراه الحلقة المفقودة في خط وسط الملعب، خصوصاً في ظل الأداء المتذبذب لبعض نجوم الفريق، وسط تطلعات كبيرة في صفوف المشجعين لنجاح هذا اللاعب، في تجربته مع "الأحمر والأبيض"، ليكون بذلك أمام فرصة لإثبات مهاراته، انطلاقاً من الأسبوع العاشر لمنافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.