الأفريقي طالب بركلة جزاء أمام الترجي والحكم رفض.. الشريف ينهي الجدل

- في ديربي العاصمة التونسية، انتهت مباراة النادي الأفريقي والترجي بالتعادل السلبي (0-0)، حيث طالب الأفريقي بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لكن الحكم أمير لوصيف رفض الطلب، مما أثار احتجاجات من قائد الفريق معتز الزمزمي. - خبير التحكيم جمال الشريف أكد أن قرار الحكم كان صحيحاً، حيث لم تكن هناك مخالفة تستدعي ركلة جزاء، إذ كانت يد مدافع الترجي في وضعية طبيعية ولم تتحرك باتجاه الكرة. - الاتحاد التونسي استعان بطاقم تحكيم فرنسي في غرفة الفيديو المساعد، بعد احتجاجات الأندية على أداء حكام "الفار"، بينما طالب الترجي بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل.

طالب النادي الأفريقي بالحصول على ركلة جزاء في نهاية مباراته أمام الترجي التونسي، اليوم الأحد، في "ديربي" العاصمة التونسية الذي حسمه التعادل بنتيجة (0ـ0)، إذ اعتبر الأفريقي أن الحكم أمير لوصيف لم يُحسن القرار، في محاولة توفرت للفريق في الدقائق الأخيرة، وقد احتج قائده معتز الزمزمي على قاضي المواجهة ليتمّ إنذاره.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن هذه الحالة: "في الدقيقة الـ93، نفذ النادي الأفريقي رمية جانبية، ووصلت الكرة إلى لاعب وسط ملعبه غيث الصغيّر داخل منطقة جزاء الترجي، وسدد الكرة من مسافة قريبة، وتحرك إليها مدافع الترجي محمد بن علي، ومدّ قدمه اليسرى لإبعاد الكرة، فاصطدمت برأس قدمه اليسرى وتحولت إلى الأعلى باتجاه يده اليمنى التي كانت قريبة جداً، وتكاد تكون ملاصقة للجسم، وكانت في وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية التنافسيّة، ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، إضافة إلى أن اليد اليمنى لم تتحرك باتجاه الكرة، أو تقم بحركة إضافية لمنع الكرة وتعطيلها، بل بالعكس كانت هناك محاولة لتحاشي لمسة اليد، فاللمس موجود، ولكن لا توجد مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم إعلان ركلة جزاء".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم لجأ إلى طاقم تحكيم فرنسي في غرفة الفيديو المساعد خلال هذه المباراة، وذلك بعد أن شهد الدوري المحلي احتجاجاً واسعاً من قِبل أندية عديدة على أداء حكام "الفار" منذ بداية الموسم، ومن بينها النادي الأفريقي الذي كان غاضباً من أداء الحكام في بعض المباريات، بينما طالب الترجي بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل لهذه المواجهة.