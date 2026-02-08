الأفريقي تعادل مع الصفاقسي بهدف غير شرعي.. الشريف يؤكد بالأدلة

- شهدت مباراة النادي الأفريقي والصفاقسي حالة تحكيمية مثيرة للجدل بعد تسجيل هدف التعادل للأفريقي في الدقيقة 86، حيث احتج لاعبو الصفاقسي على وجود تسلل سابق للهدف. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن الحكم المساعد أخطأ في تقدير موقف التسلل، حيث كان فراس شواط في وضعية تسلل قبل تسجيل الهدف. - أشار الشريف إلى أن تقنية الفار كان يجب أن تتدخل للتحقق من التسلل، مما يعني أن هدف التعادل للأفريقي كان غير شرعي.

شهدت المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بين النادي الأفريقي والصفاقسي، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، لأنها أثرت على نتيجة اللقاء بشكل مباشر.

واحتج نجوم نادي الصفاقسي، على هدف التعادل، الذي أحرزه صادق قديدة في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني لصالح الأفريقي بداعي وجود حالة تسلل سبقت تسجيل الهدف على زميله، فراس شواط، الذي استغل تقدمه عن آخر ثاني مدافع للفريق الخصم، ما جعله يتمكن من الحركة بحرية، ويقوم بعدها بإطلاق تسديدة قوية، تمكن الحارس من صدها، إلا أن زميله تابعها ووضعها في الشباك.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه باللقطة قائلاً: "ركلة حرة لصالح في الدقيقة 86 قريبة من خط التماس لصالح الأفريقي، ونفذت في ظهر مدافعي الصفاقسي، باتجاه فراس شواط، وفي هذه الحالات تكون مهمة الحكم المساعد سهلة نوعاً ما، بسبب ثبات اللاعبين ومعرفة لحظة لعب الكرة، لكن الحكم المساعد أخطأ في عملية التقدير".

وتابع: "استطاع فراس شواط السيطرة على الكرة قرب حدود منطقة الجزاء، وسددها بقدمه اليسرى باتجاه المرمى، وتمكن حارس الصفاقسي من التصدي لها، لتعود مرتفعة داخل منطقة المرمى، وارتقى إليها صادق قديدة، ولعب الكرة برأسه مسجلاً هدف التعادل لصالح الأفريقي، ليتم احتسابه من قبل الحكم المساعد".

وختم الشريف حديثه: "كان يجب أن تلعب تقنية الفار في هذه الحالة دوراً، من أجل التحقق حول حالة التسلل، عبر رسم الخطوط اللازمة، لإعطاء القرار الصحيح بوجود حالة تسلل، سبقت عملية تسجيل الأفريقي هدف التعادل، وبالتالي فراس شواط كان في موقف تسلل، بعدما سيطر على الكرة وتداخل في اللعب، وبطبيعة الحال الحكم المساعد قراره كان خاطئاً، وعدم تدخل الفار في هذه الحال كان خطأ آخر، والأفريقي سجل هدفاً غير شرعي في شباك الصفاقسي".