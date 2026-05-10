الأفريقي بطلاً للدوري التونسي.. خبرة البنزرتي تستثمر الصفقات الناجحة

- حسم النادي الأفريقي لقب الدوري التونسي بفوزه على الترجي الرياضي (1-0)، بفضل هدف غيث الزعلوني في الوقت البديل، مما ضمن له التتويج بفارق 5 نقاط عن الترجي. - استفاد الأفريقي من خبرة المدرب فوزي البنزرتي الذي أعاد الاستقرار للفريق، محققاً اللقب للمرة الثانية مع النادي، بعد أن قاد الفريق بتشكيلة ثابتة وشخصية قوية. - الصفقات الناجحة، مثل الحارس مهيب الشامخ والمهاجم فراس شواط، ساهمت في تتويج الأفريقي باللقب المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016.

حسم النادي الأفريقي لقب الدوري التونسي لكرة القدم رسمياً، بانتصاره على جاره، الترجي الرياضي بنتيجة (1ـ0)، اليوم الأحد، في الأسبوع قبل الأخير من المسابقة المحلية. ورفع النادي الأفريقي الفارق عن الترجي الرياضي إلى 5 نقاط، ما ضمن له التتويج رسمياً. وسجل المدافع غيث الزعلوني الهدف الحاسم في الوقت البديل من المباراة. وكان الترجي مجبراً على الانتصار ليحافظ على فرصه في التتويج، ولكنه تلقى هدفاً من الغريم التقليدي في الديربي، كلفه فقدان اللقب الذي يملك الرقم القياسي في التتويج به، بل إنه بات مهدداً بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، في حال عدم انتصاره على اتحاد بن قردان في الأسبوع الأخير وفوز النادي الصفاقسي، ثالث الترتيب الذي يتأخر بفارق نقطة عن الترجي صاحب الوصافة، في لقائه أمام النجم الساحلي في الجولة المقبلة ذاتها.

وكان موسم الأفريقي ناجحاً منذ بدايته، بما أن الفريق كان دائماً ضمن الثلاثي الأول في الترتيب، قبل أن يرفع الفارق في المباريات الأخيرة، مستفيداً من عثرات الترجي ليشاركه الصدارة، قبل أن يتقدم في الترتيب خلال المباريات الحاسمة بانتصارات مثيرة. ورغم أنه خاض المباراة الحاسمة في غياب جماهيره، كان الأفريقي متألقاً في المباراة ونجح في الحدّ من خطورة منافسه، وهو يملك أفضل خطوط الدفاع في الدوري، كما أنه انتصر في كل المباريات التي خاضها على ميدانه في مرحلة الإياب.

الأفريقي يستفيد من خبرة البنزرتي

نجاح النادي الأفريقي في التتويج، اقترن بعودة عميد المدربين التونسيين لقيادة الفريق، فقد تعاقدت إدارة النادي مع فوزي البنزرتي بعد بداية التحضيرات ليعوض محمد الساحلي، ونجح البنزرتي في منح الفريق الاستقرار الذي ينشده، بما أنه يحافظ على التشكيلة الأساسية باستمرار من دون تعديلات تذكر، إضافة إلى أن شخصيته القوية كانت حاسمة، ويشهد التاريخ أن البنزرتي يملك الرقم القياسي في عدد التتويجات بالدوري المحلي في 11 مناسبة، فيما توج باللقب مرتين مع النادي الأفريقي.

كما استفاد فريق "باب الجديد" من الصفقات التي قام بها، بداية بالحارس مهيب الشامخ الذي كان بطل تصدٍّ حاسم في ديربي الذهاب بإيقاف ركلة جزاء لمهاجم الترجي دانهو، كما أنقذ مرمى فريقه في الوقت البديل من مواجهة الترجي بتصدي مميز آخر. وتألق فراس شواط الذي ضمّه الأفريقي من النجم الساحلي، وهو يقود ترتيب الهدافين وكان حاسماً في عديد المباريات. ونجحت الصفقات التي قام بها النادي في قلب المعادلة، ليعود الفريق إلى حصد اللقب المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2015ـ2016 في ظروف مشابهة لتتويجه اليوم، ليحصد النادي اللقب رقم 15 في منافسات الدوري.