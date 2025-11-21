الأفريقي التونسي يستقبل فريقاً من نجوم القدس تضامناً مع فلسطين

- سيخوض فريق "نجوم القدس" الفلسطيني مباراة ودية أمام النادي الأفريقي التونسي في 28 نوفمبر، وهي أول ظهور للفريق بعد عامين من التوقف، ويشرف عليه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مما يعكس أهمية وطنية كبيرة. - يضم فريق "نجوم القدس" نخبة من اللاعبين الفلسطينيين المعروفين، مثل عيسى عابدين وسامر الجندي، ويقوده فنيًا فراس أبو ميالة، مع تدريبات استعدادية على ملعب القدس الدولي. - يشتهر النادي الأفريقي التونسي بدعمه للقضية الفلسطينية، حيث أظهرت جماهيره تضامنها في مناسبات عديدة، ومن المتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع للمباراة.

سيخوض فريق نجوم القدس الفلسطيني مباراة ودية أمام نظيره الأفريقي التونسي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الإطلالة الأولى لمجموعة من لاعبي العاصمة الفلسطينية بعد عامين من التوقف عن ممارسة كرة القدم.

وأعلن فريق "نجوم القدس"، الذي تشكّل في الآونة الأخيرة، أنه ضم نخبة من اللاعبين المقدسيين الذين يمثلون مختلف الأندية المقدسية "تمهيداً لعدد من الاستحقاقات الخارجية الوديّة في المستقبل القريب"، وأولها مواجهة النادي الأفريقي التونسي الذي أعلن عن المواجهة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، واصفاً اللقاء بكلمات خاصة تشير إلى أهميته الوطنية بمحاذاة أهميته بوصفه لقاء كرة قدم: "تحت أضواء رادس، يحضّر الأفريقي لحدث أعمق من كرة القدم. مواجهة ودية تحمل وزن القضية، وتجمع نادي الشعب بنجوم القدس في ليلة يكون فيها الملعب مساحة احترام، وفن، ورسالة. 28 نوفمبر 2025.. موعد تُرفع فيه الأعلام قبل الأقدام، وتتحوّل التسعون دقيقة إلى جسْر بين شعبين، وصوت واحد يعلو من المدرجات: الروح أقوى من كل شيء. هذه ليست مباراة فقط. هذه رواية قصيرة تُكتب على العشب، ويؤلّفها جمهور لا يشبه إلا نفسه".

وذكر فريق "نجوم القدس" أن صندوق ووقفية القدس تلقيا دعوة من النادي الأفريقي التونسي لخوض مباراة ودية، فاتخذ قراراً بتشكيل "فريق" يشرف عليه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ويمثّل مدينة القدس، ليخوض أولى مبارياته أمام النادي الأفريقي نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى استحقاقات أخرى سيُعلن عنها لاحقاً.

ويضمّ فريق نجوم القدس عدداً من اللاعبين المعروفين في الملاعب الفلسطينية والمقدسيّة على الخصوص، أبرزهم: حارس مرمى فريق هلال القدس عيسى عابدين ومدافعه الدّولي سامر الجندي ولاعب الوسط الدولي سامر زبيدة، بالإضافة إلى النجمين هاني عبد الله ومحمد عبيد، ومن فريق جبل المكبر كل من المهاجم الدولي شهاب القنبر وقائد الفريق بهاء علقم، ومن فريق أبناء القدس، لاعب الخبرة ناصر صيام، شقيق مهاجم منتخب فلسطين تامر صيام، بالإضافة إلى عدد من الأسماء التي تمثّل عدداً من الأندية المقدسية، أهمها أندية الموظفين وجبل الزيتون والعاصمة والعيساوية والسواحرة وسلوان. ومن المنتظر أن يقود لاعب نادي هلال القدس السابق فراس أبو ميالة الفريق بصفته مديراً فنياً، بينما يشغل المدير الفني السابق لنادي هلال القدس عبد الله الصيداوي وظيفة المدرب، ويساعده أسعد عابدين.

وأجرى فريق نجوم القدس أول تدريباته الاستعدادية، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب القدس الدولي التابع لنادي شباب العيزرية، وهو الذي يضم مجموعة من اللاعبين الذين لم يمارس معظمهم كرة القدم بصورة تنافسية منذ أكثر من عامين، باستثناء عدد من لاعبي هلال القدس الذين خاضوا ثلاث مباريات رسميّة في العامين الأخيرين، وكانت ضمن بطولة التحدي الآسيوي للأندية مطلع نوفمبر من العام الماضي. واشتهر نادي الأفريقي التونسي بمؤازرته الاستثنائية للقضية الفلسطينية عبر جماهيره الكبيرة، لا سيّما خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إذ اكتست مدرجات ملعب حمادي العقربي بأعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لها خلال المباراة التي فاز فيها الأفريقي على الأولمبي الباجي 3-1 في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول 2023، ولفت "التيفو" الذي رفعته جماهير الأفريقي الأنظار، وضمّ شخصاً ملثماً بالكوفية الفلسطينية، وأرفقت اللوحة بقوله تعالى في الآية 214 من سورة البقرة: "أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ".

وكررت جماهير النادي الأفريقي تضامنها مع القضية الفلسطينية في مناسبات عدة، فرفعت لوحة أخرى لطفلة فلسطينية كتب عليها: "لا تبكوا عليّ سأنتصر بمفردي"، بالإضافة إلى لافتة أخرى ظهرت خلال مباراة الفريق أمام شبيبة العمران، ضمن الجولة الثانية من الدوري التونسي لكرة القدم، كتب فيها: "بثبات الرجال وعهدة الشهداء لن نعترف، لن نعترف، لن نعترف بإسرائيل". ومن المنتظر أن يحضر أكثر من 30 ألف مشجّع لمتابعة المباراة بين فريقي الأفريقي ونجوم القدس، وهي الطاقة الاستيعابية الأعلى المسموح بها في الملاعب التونسية.