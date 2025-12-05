الأفريقي التونسي يحسم قريباً مستقبل نجمه الليبي علي يوسف

- يسعى نادي الأفريقي التونسي لتحديد مستقبل مدافعه الليبي علي يوسف قبل انتهاء عقده في يونيو المقبل، حيث يعتبر هذا الملف أولوية عاجلة للنادي. - رئيس النادي، محسن الطرابلسي، يخطط لاجتماع مع يوسف لعرض تجديد عقده لموسمين إضافيين بتمويل من الداعم الأميركي فيرجي شامبرز، مع امتيازات مادية إضافية. - في حال رفض يوسف التجديد، سيسعى النادي لبيعه في الانتقالات الشتوية لتجنب خروجه مجاناً، مع دراسة العروض المقدمة له.

يسعى نادي الأفريقي التونسي لحسم مستقبل نجمه الليبي، المدافع علي يوسف (24 سنة)، في أسرع وقت ممكن، بعدما مثّل هذا الملف أولوية عاجلة لدى مجلس إدارة النادي، تزامناً مع قرب نهاية عقد اللاعب في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفاد مصدر مقرّب من إدارة نادي الأفريقي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ رئيس النادي محسن الطرابلسي، طلب من يوسف اجتماعاً عاجلاً في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد مستقبله مع الفريق بشكل نهائي، إذ سيعرض عليه تجديد عقده لموسمين إضافيين. وبحسب المصدر، فإنّ الطرابلسي حصل على الموافقة من الداعم الأميركي للنادي فيرجي شامبرز، لتمويل صفقة تجديد عقد يوسف بامتيازات مادية إضافية تفوق العقد الحالي، وذلك بهدف التمسك بجهود أحد أهم عناصر الفريق، الذي أكمل مرحلة الذهاب في الدوري التونسي بمركز الوصافة.

وإذا رفض نجم منتخب ليبيا تجديد عقده، فإنّ الأفريقي سيسعى إلى بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتجنّب خروجه الصيف المقبل بالمجان، وقد أوضح المصدر نفسه أنّ مجلس الإدارة لن يمانع دراسة العروض التي وصلت إلى اللاعب، وهو ما سيناقشه الطرابلسي مع علي يوسف ووكيل أعماله.

وكان مدافع الأفريقي محل حديث الصحافة الفرنسية، الصيف الماضي، عندما اقترن اسمه بالانضمام إلى أحد أندية "الليغ 1"، مثل نانت ولونس ونيس، لا سيما وأن اللاعب سافر في ذلك الوقت إلى فرنسا، وسط حديث عن تفاوضه مع ناديه الجديد، قبل أن يعود سريعاً إلى التدريبات مع الأفريقي، دون تسجيل أي تطورات رسمية بخصوص مستقبله مع الفريق.