الأرقام تكشف معاناة ماركيز في بداية موسم "موتو جي بي"

يُواجه بطل العالم في منافسات "موتو جي بي" لموسم 2026، الإسباني مارك ماركيز (33 عاماً)، صعوبات غير متوقعة في بداية الموسم الحالي، فبعد مرور ثلاث جولات فشل في تحقيق الانتصار. وقياساً بالموسم الماضي، فقد تراجع حصاد ماركيز بشكل لافتٍ ما يُهدد استمراره بطلاً للعالم، وسط منافسة قوية يجدها في المراحل الأولى مع تألق ثنائي فريق أبريلا، الإيطالي ماركو بيزيكي والإسباني خورخي مارتن.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أمس الأحد، حجم التراجع الذي شهدته أرقام ماركيز هذا الموسم. فقد حصد لحدّ الان 45 نقطة، بينما كان رصيده بعد ثلاثة سباقات في بداية الموسم الماضي 86 نقطة. ويقود الإسباني دراجة دوكاتي، التي تعتبر أفضل دراجة في بطولة العالم، ورغم ذلك فإنه لم يكن قادراً على تأكيد تميزه. ويبدو أن الإصابات التي تعرض لها ماركيز في نهاية الموسم الماضي، أو التحضيرات للموسم الجديد، حدّت من قدرته على التألق والتميز. كما تراجعت نتائج زميله في دوكاتي، الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي حصد هذا الموسم 25 نقطة، مقابل 75 نقطة في الموسم الماضي.

ويتصدر بيزيكي البطولة برصيد 81 نقطة، متقدماً على زميله خورخي مارتن الذي يملك 77 نقطة. وكانت بداية ماركو بيزيكي للموسم ممتازة، حيث حقق نتائج مثالية في سباقات الجائزة الكبرى (ثلاثة انتصارات من أصل ثلاثة)، لكنه تعرض لحادثين في سباقات السرعة. وفي نفس المرحلة من عام 2025، لم يكن رصيد الإيطالي سوى 24 نقطة، أي أقل من ثلث رصيده هذا العام. وبفضل هذه البداية، فإنه مرشح بقوة لحصد التتويج الأول في مسيرته، ذلك أن بدايته القوية في الموسم الحالي، أكدت حصاده في نهاية الموسم الماضي، عندما حصد انتصارين في آخر مرحلتين.