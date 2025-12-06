الأردن يُمتع أمام الكويت ويحجز مكانه في ربع نهائي كأس العرب

- منتخب الأردن يواصل تألقه في كأس العرب "فيفا قطر 2025" بفوزه الثاني على التوالي، حيث تغلب على الكويت بنتيجة (3-1) ليضمن التأهل إلى ربع النهائي. - سيطر "النشامى" على المباراة منذ البداية بفضل الأداء القوي والروح المعنوية العالية، حيث سجل محمد أبو طه هدف التقدم في الشوط الأول. - رغم محاولات الكويت للعودة، إلا أن الأردن أكد سيطرته بهدفين إضافيين، أحدهما من ركلة جزاء لعلي علوان، ليحسم التأهل رسمياً.

تابع منتخب الأردن انطلاقته القوية في كأس العرب "فيفا قطر 2025" بانتصاره الثاني توالياً، الذي ضمن له التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي، بعدما فاز "النشامى" على منتخب الكويت في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بنتيجة (3ـ1) على استاد أحمد بن علي، ليصل إلى النقطة السادسة، بينما فشل منتخب الكويت في حصد انتصاره الأول بعد تعادله في الجولة الأولى مع نظيره المصري بنتيجة (1ـ1).

وقام منتخب الكويت بتعديلات عديدة على تشكيلته قياساً بالتي واجهت منتخب مصر، ولكن هذه التعديلات لم تعطِ إضافة، لأن منتخب الأردن فرض إيقاعاً قوياً منذ الدقائق الأولى، وسيطر على المباراة من خلال نسب الاستحواذ أو الوصول إلى مرمى منافسه باستمرار، إلى أن نجح محمد أبو طه في هز الشباك الكويتية بكرة قوية أنصفت مجهودات الأردن في فترة اللعب الأولى، ووضعتهم في المقدمة عن استحقاق، ذلك أن "النشامى" خاضوا المباراة بروح معنوية كبيرة للغاية ساعدتهم في التحكم بإيقاع اللقاء.

وتابع الأردنيون الاستعراض الهجومي في الشوط الثاني محرزين هدفاً مميزاً عبر سعد الروسان، كما سجل رفاق الحارس يزيد أبو ليلى هدفاً ثالثاً، ولكن الحكم لم يحتسبه لأنه كان مسبوقاً بتسلل، وهي محاولة أكدت سيطرة الأردن على مجريات اللعب، في وقت عجز فيه منتخب الكويت عن اختبار المرمى الأردني إلا بمحاولات محدودة، إذ تسبب التمركز الجيد لـ"النشامى" في وسط الملعب، وضغط مهاجميهم على المدافعين في إرباك كل حسابات "الأزرق"، الذي اجتهد كثيراً في الدقائق الأخيرة، ودافع عن فرصه في قلب الطاولة، محرزاً هدفاً عبر يوسف ناصر، الذي أشعل المباراة، بما أن منتخب الكويت اقترب من خطف التعادل في مناسبتين، ولكن علي علوان حسم المواجهة بهدف ثالث من ركلة جزاء كان إعلاناً لتأهل الأردن.