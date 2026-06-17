الأردن يفرّط بتعادل تاريخي أمام النمسا ويخسر بثلاثية في كأس العالم

- خسر منتخب الأردن أمام النمسا 3-1 في أولى مبارياته بكأس العالم 2026، رغم محاولاته الهجومية بقيادة موسى التعمري وعلي علوان، حيث سجل الأخير هدف التعادل في الدقيقة 50. - استغل منتخب النمسا الأخطاء الدفاعية للأردن، مسجلاً هدفين إضافيين عبر ركلة ركنية وركلة جزاء، ليضمن الفوز والنقاط الثلاث. - رغم نسبة استحواذ الأردن التي بلغت 42% وتهديده مرمى النمسا عدة مرات، إلا أن الأخطاء الدفاعية كلفته الخسارة في المباراة.

فرّط منتخب الأردن بالتعادل أمام النمسا، بعدما تعرّض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم الأرجنتين والجزائر في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ودخلت كتيبة مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي، المواجهة الأولى في تاريخ "النشامى" ببطولات كأس العالم، وأعين رفاق المهاجم موسى التعمري على تسجيل هدفٍ مُبكر، فيما ظهر الحذر الدفاعي على لاعبي منتخب النمسا، الذين عملوا على تنظيم منطقتهم الخلفية في البداية، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مع التركيز على إطلاق التسديدات بعيدة المدى، التي ابتسمت لصالح رومانو شميد، الذي سجل هدفاً في الدقيقة الـ20.

لكن منتخب الأردن لم يتراجع نهائياً إلى مناطقه الدفاعية، بعدما هدّد رفاق المهاجم موسى التعمري حارس مرمى النمسا في ثماني مناسبات، مع بقاء ثلاث كرات فقط بين العارضة والقائمين، حيث وصلت نسبة استحواذ كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي إلى 42%، بالإضافة إلى إعطاء 162 تمريرة فيما بين لاعبي "النشامى"، الذين خرجوا متأخرين بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول.

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وانتفض نجوم منتخب الأردن مع بداية الشوط الثاني، بعدما ظهرت كتيبة "النشامى" مُصرّة على تسجيل هدف التعادل، من خلال الهجمات المرتدة، التي قادها الثنائي موسى التعمري وعلي علوان، الذي استطاع خطف الأنظار إليه وبقوة، بعدما أطلق تسديدة قوية جعلت حارس مرمى النمسا، ألكسندر شلاغر، يتابع الكرة وهي ترتطم بالعارضة وتدخل إلى عرينه في الدقيقة الـ50.

واستغل منتخب النمسا الأخطاء التي وقع فيها مدافعو منتخب الأردن، من خلال الاعتماد على اغتنام الكرات الثابتة، وتحديداً الركنيات، التي جعلت المدرب الألماني رالف رانغنيك يبتسم محتفلاً بالهدف الثاني، عقب الهفوة التي وقع فيها يزن العرب، الذي لم يستطع فعل شيء للكرة التي ارتطمت به ودخلت عن طريق الخطأ في شباك حارس المرمى يزن أبو ليلى في الدقيقة الـ76.

وبحث منتخب الأردن عن تسجيل هدف التعادل، لكن سليم عبيد وقع في المحظور، بعدما لمس الكرة بيده، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، التي طلبت من قاضي المواجهة العودة إلى الشاشة، ليقرر احتساب ركلة جزاء لصالح النمسا، التي أضافت الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، عبر نجمها ماركو أرناوتوفيتش، لتضمن النقاط الثلاث الثمينة.