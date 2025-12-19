الأردن وعُقدة النهائيات.. حلم التتويج يتأجل مجدداً

إسطنبول

أيوب الحديثي

أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
19 ديسمبر 2025
خسر منتخب الأردن لقب كأس العرب بعد أمم آسيا (العربي الجديد/Getty)
خسر منتخب الأردن لقب كأس العرب بعد أمم آسيا (العربي الجديد/Getty)
- منتخب الأردن يصل نهائي كأس العرب 2025 بآمال كبيرة، لكنه يخسر اللقب مجددًا بعد أداء تنافسي قوي، مما يبرز استمرار عقدة النهائيات التي تلاحق "النشامى" رغم قربهم من المجد.

- المشاركة في كأس العرب تُعد محطة إعداد مهمة قبل كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب تحديات قوية في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والنمسا والجزائر، مما يتيح فرصة لاختبار القدرات الفنية والذهنية.

- رغم خسارة النهائي، حصل المنتخب على جائزة مالية كبيرة بقيمة 4.293 مليون دولار، مما يعكس قيمة الإنجاز ويثير التساؤلات حول قدرة الجيل الحالي على كسر عقدة النهائيات.

دخل منتخب الأردن نهائي كأس العرب 2025 بآمال كبيرة، وهو يمني النفس بمعانقة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستنداً إلى الزخم المعنوي، الذي رافق إنجازه التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى. غير أن المشهد تكرر بصورة مؤلمة، ليواصل "النشامى" معاناته في المباريات النهائية، ويخسر لقباً جديداً يضاف إلى نهائي كأس آسيا 2023، الذي ضاع أمام قطر، وعلى الأرض ذاتها في الدوحة.

ورغم الأداء التنافسي العالي، الذي قدمه المنتخب الأردني طوال مشواره في البطولة، اصطدم الحلم مجدداً بتفاصيل صغيرة حسمت اللقاء في لحظاته المفصلية، لتؤكد أن عقدة النهائيات ما زالت تلاحق الجيل الذهبي لـ "النشامى"، الذي بات قريباً من المجد أكثر من أي وقت مضى، من دون أن ينجح بعد في تحويل هذا القرب إلى تتويج فعلي.

ومع ذلك، تمثل مشاركة منتخب الأردن في كأس العرب محطة إعداد مهمة، قبل الاستحقاق الأكبر، إذ أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 "النشامى" في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين (حاملة اللقب) والنمسا والجزائر، ما يمنح الجهاز الفني فرصة ثمينة لاختبار القدرات الفنية والذهنية للفريق أمام مدارس كروية مختلفة.

لقطة من اللقاء النهائي بين الأردن والمغرب، 18 ديسمبر 2025 (محمود حمص/فرانس برس)
المغرب بطل كأس العرب 2025: انتصار درامي أمام الأردن يخلد في الذاكرة

وعلى الصعيد المالي، حصد منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي، جمال السلامي، جائزة المركز الثاني وقدرها 4 ملايين و293 ألف دولار، في مكافأة تعكس قيمة الإنجاز، رغم مرارة خسارة النهائي. وبين خسارة نهائي آسيا وضياع لقب كأس العرب، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة هذا الجيل الأردني المميز على كسر عقدة المباراة النهائية، وتحويل الأداء المتوازن والحضور القوي إلى لقب يليق بمكانته، ليتأجل الحلم من دون أن ينتهي.

