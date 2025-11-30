الأردن في كأس العرب.. استقرار فني وتألق هجومي بقيادة السلامي

- يستعد منتخب الأردن لخوض كأس العرب 2025 في قطر، بقيادة المدرب جمال السلامي، ضمن مجموعة قوية تضم مصر والإمارات والكويت، مع طموح لتأكيد حضوره العربي القوي بعد بلوغه ربع النهائي في النسخة السابقة. - يشارك "النشامى" في البطولة العربية بالتوازي مع تحضيراته لكأس العالم 2026، حيث خاض مباريات ودية قوية ضد روسيا وجمهورية الدومينيكان وبوليفيا وألبانيا، لتعزيز جاهزية اللاعبين. - يحافظ السلامي على الاستقرار الفني والهوية التكتيكية، مع أسلوب متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية، مما يعزز آمال الجماهير الأردنية في أداء مميز.

يستعد منتخب الأردن لخوض غمار كأس العرب "قطر 2025" المقررة في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول وسط أجواء من التفاؤل والاستقرار الفني، تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي (55 عاماً) الذي استطاع بناء توليفة متجانسة تجمع بين الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية خلال الفترة الماضية.

وسيخوض "النشامى" منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات مصر والإمارات والكويت، وهي مجموعة قوية تمثل اختباراً حقيقياً لطموحات منتخب الأردن الساعي لتأكيد حضوره العربي القوي، بعد بلوغه الدور ربع النهائي في النسخة السابقة عام 2021، حين خسر أمام مصر بنتيجة 1-3 بعد التمديد. ويستعد "النشامى" للمشاركة في البطولة العربية، إلى جانب تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا، في أول ظهور أردني بالمونديال، بعد أن كان أول منتخب عربي يحجز بطاقته في التصفيات الماضية.

وفي إطار التحضيرات، خاض منتخب الأردن عدداً من المباريات الودية القوية، بدأها بمواجهتي روسيا (0-0) وجمهورية الدومينيكان (3-0)، ثم واصل استعداده بمعسكر خارجي في تركيا، تخللته مباراتان أمام بوليفيا التي خسرها (0-1) وأمام ألبانيا (2-4). ويرى مختصون أن هذه التجارب تمثّل محطة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين وانسجامهم، مشيرين إلى ضرورة استثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز الجاهزية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة. ويُحسب للسلامي حفاظه على الاستقرار الفني والهوية التكتيكية، مع اعتماد أسلوب متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية. ومع اقتراب ضربة البداية في كأس العرب، يعلّق الشارع الرياضي الأردني آمالاً كبيرة على "النشامى" لتقديم أداء مميز يواصل به الفريق رحلة التطور، التي بدأت في كأس آسيا السابقة وتصفيات مونديال 2026.