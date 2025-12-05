- أسفرت قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن عن مجموعة عاشرة قوية تضم الأرجنتين، النمسا، الجزائر، والأردن، مما يبرز ثقل المنتخبات العالمية وحضور المنتخبات العربية الطامحة. - ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين موسى التعمري، "ميسي الأردن"، وليونيل ميسي، حيث تعول جماهير النشامى على تألق نجمهم الذي سجل 22 هدفاً في 72 مباراة. - لم يحضر ميسي حفل القرعة في واشنطن، مفضلاً البقاء في ميامي للتحضير لمباراة إنتر ميامي ضد فانكوفر وايتكابس في نهائي الدوري الأميركي.

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، عن مجموعة عاشرة قوية، تضم منتخبات: الأرجنتين والنمسا والجزائر والأردن، في تركيبة تجمع بين ثِقل المنتخبات العالمية، وحضور المنتخبات العربية الطامحة لترك بصمتها في المونديال. ويُنتظر أن تشهد هذه المجموعة مواجهة مباشرة بين نجم منتخب الأردن، موسى التعمري، الملقب بـ "ميسي الأردن"، والأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي.

وتعول جماهير "النشامى" على تألق نجم نادي رين الفرنسي، الذي أثبت حضوره مع منتخب بلاده، بتسجيله 22 هدفاً في 72 مباراة، وفقاً لبيانات موقع ترانسفير ماركت. وسيكون اللاعب الأردني أمام اختبار كبير ضد نجم عالمي يسعى للحفاظ على اللقب، الذي منحه للأرجنتين في مونديال قطر 2022. ورغم ذلك، ترى الجماهير أن المواجهة فرصة لإظهار شخصية الأردن الحقيقية، وإبراز قيمة نجمهم أمام أحد أبرز منتخبات العالم.

منتخب النشامى في المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026 إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا



𝐉𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐉 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚, 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 pic.twitter.com/NqUwU22WbL — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) December 5, 2025

ولم يحضر ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني وأبرز رموزه، حفل سحب قرعة كأس العالم 2026. ورغم إقامته في الولايات المتحدة، لم يسافر "البرغوث" إلى واشنطن، إذ فضّل البقاء في ميامي بولاية فلوريدا، حيث يواصل تحضيراته مع إنتر ميامي لمواجهة فانكوفر وايتكابس، في نهائي الدوري الأميركي، غداً السبت، على ملعب تشايس ستيديوم.