الأردني شلباية ضحية هتافات عنصرية في إسبانيا

واجه لاعب التنس الأردني، عبد الله شلباية (22 عاماً) موقفاً صعباً خلال مشاركته في بطولة مدريد، وذلك بعد هزيمته يوم الثلاثاء أمام المجري زومبور بيروس بنتيجة 6-1، 2-6، 6-1، إذ غادر الأردني الملعب متأثراً بشدة بحادثة خطيرة، حين تعرض لإهانات وتهديدات عنصرية من المدرجات في نادي كامبو فيلا بمدريد.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد استُهدف شلباية من قبل مجموعة من المتفرجين في أثناء مباراته. وعندما كان متأخراً بنتيجة 0-3 في المجموعة الثالثة، أوقف اللاعب الأردني اللعب، ليطلب من حكم الكرسي إخراج أحد مثيري الشغب، قائلاً له: "أخرجه من الملعب". ووردت أنباء عن سماع إشارات إلى بنيامين نتنياهو، حيث ظن بعض المتفرجين خطأً أنه فلسطيني. ثم تصاعدت الأمور خارج الملعب. ووفقاً للمصدر نفسه، استُدعيَت الشرطة بناءً على طلب اللاعب إلى نادي كامبو فيلا في مدريد، وأُلقي القبض على أحد المشاغبين.

وأعرب المنظمون عن أسفهم، وأكدوا مجدداً أن سلامة اللاعبين واحترامهم يظلان أولوية قصوى في بطولة مدريد، بعد حادثة شلباية الذي يعد أول لاعب أردني يشارك في الأدوار الرئيسية لبطولات رابطة محترفي التنس أو البطولات الأربع الكبرى، وأول من يفوز بمباراة في جولة رابطة محترفي التنس عام 2023. وبعيداً عن قضية شلباية، تعكس حادثة مدريد مناخاً بات يثير قلقاً متزايداً لدى اللاعبين. فقد أوضحت رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس، في تقريرهما الصادر في يونيو/ حزيران 2025، أنهما رصدتا 15 حالة إساءة أو تهديد بالغة الخطورة، تستدعي إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون، ما يُسلط الضوء على الدور المتنامي لهذا النوع من العنف.