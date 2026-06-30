الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم مجدداً.. حقيقة أم خيال؟

- انطلقت منافسات كأس العالم 2026 وسط توقعات بمواجهة نهائية محتملة بين الأرجنتين وفرنسا، تكرارًا لنهائي 2022، حيث تفوقت الأرجنتين بركلات الترجيح. - دراسة إحصائية من "فوتبول ميتس داتا" تشير إلى أن احتمال مواجهة الأرجنتين وفرنسا في النهائي هو الأعلى بنسبة 8%، تليها مواجهات محتملة بين إسبانيا والأرجنتين (6.5%) وفرنسا وإنكلترا (5.8%). - تأهلت فرنسا والأرجنتين بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، حيث ستواجه فرنسا السويد والأرجنتين الرأس الأخضر في دور الـ32.

انطلق دور الـ32 في منافسات بطولة كأس العالم 2026، وبدأت التكهنات تظهر حول هوية المنتخبين اللذين سيتأهلان لخوض المباراة النهائية في المونديال، وخصوصاً المنتخبات الكبيرة المرشحة للمنافسة في النسخة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

ووفقاً لدراسة إحصاء خاصة أعتدها شركة "فوتبول ميتس داتا" ونشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع إكس، فإن عشاق كرة القدم على موعد جديد مع مباراة نهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في تكرار للمباراة النهائية التي جمعت المنتخبين في مونديال قطر 2022، عندما تفوق منتخب ليونيل ميسي على منتخب كيليان مبابي بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (3-3).

كرة عالمية أرقام قياسية حققها ميسي مع منتخب الأرجنتين

ووفقاً للإحصاء الخاص والذي أجري على حوالي 25 ألف فرضية، فإن نسبة أن يكون النهائي بين الأرجنتين وفرنسا مجدداً هي الأعلى بـ8%، في وقت يأتي خلفها قمة بين إسبانيا والأرجنتين (6,5%)، أما الفرضية الثالثة في نهائي كأس العالم فهي بين فرنسا وإنكلترا ونسبتها (5,8%)، ثم قمة إنكليزية إسبانية في النهائي بنسبة (4,7%)، في حين بلغت نسبة أن يلتقي المنتخبان الفرنسي والبرازيل في نهائي كأس العالم حوالي 4,1%، أما هولندا والأرجنتين فحصلت على 3,1%، بينما قمة ألمانيا والأرجنتين في النهائي حصلت على 2,2% تقريباً.

وبقيت قمة فرنسا والأرجنتين هي الأقرب إلى الواقع بحسب الإحصائيات الجديدة، خصوصاً بعد العروض القوية التي قدمها المنتخبان في دور المجموعات، إذ تأهلت فرنسا بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من مجموعتها)، في وقت تأهلت الأرجنتين أيضاً بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من مجموعتها)، على أن تواجه فرنسا السويد والأرجنتين في مواجهة الرأس الأخضر في الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.