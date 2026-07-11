- الأرجنتين تواجه سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد تأهل سويسرا لأول مرة منذ 72 عاماً، حيث تأهلت الأرجنتين بعد "ريمونتادا" ضد مصر، وسويسرا تجاوزت كولومبيا بركلات الترجيح. - ليونيل ميسي يلعب دوراً حاسماً في تأهل الأرجنتين بتسجيله ثمانية أهداف، ويسعى لتحقيق لقبين متتاليين لأول مرة منذ البرازيل في عهد بيليه، رغم إهداره ركلتي جزاء. - سويسرا تواجه تحديات بسبب إصابات ثلاثة لاعبين رئيسيين، وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المربع الذهبي لأول مرة، بقيادة بريل إمبولو في الهجوم.

مع انطلاق صفارة نهاية مواجهة إنكلترا والنرويج، ستتجه الأنظار مباشرة إلى مباراة أخرى منتظرة في ربع نهائي كأس العالم 2026، تقام في تمام الساعة الرابعة فجر الأحد بتوقيت القدس المحتلة، وذلك حين يلتقي حامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه المخضرم، ليونيل ميسي (39 عاماً) مع نظيره السويسري الحالم بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى المربع الذهبي للبطولة.

وتأهل منتخب سويسرا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 عاماً وتحديداً منذ عام 1954 عندما أقيمت البطولة على أرضه، وذلك بعد تجاوز عقبة كولومبيا بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل السلبي (0-0) في دور الـ16، في الوقت الذي بلغ فيه "التانغو" هذا الدور عقب تحقيق "ريمونتادا" أمام مصر في مواجهة تقدّم خلالها "الفراعنة" عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليقلب حاملو اللقب الطاولة، عندما قلل كريستيانو روميرو الفارق في الدقيقة 79، ليعادل القائد ليونيل ميسي الكفة بعدها (د.83)، ثم ليحرز إنزو فرنانديز هدف الفوز (د.93).

وساهم ميسي الذي يلقى ضغطاً ومنافسة شديدة على لقب هدّاف البطولة في بلوغ الأرجنتين هذا الدور، بعدما هزّ الشباك في ثماني مناسبات، ووقف خلف سلسلة الانتصارات المتتالية في المونديال، والتي وصلت إلى 11 مباراة (9 حالات فوز وتعادلان)، وهي الأطول في تاريخ ممثل قارة أميركا الجنوبية الوحيد وسط كبار أوروبا في هذه النسخة، والساعي بطبيعة الحال لتحقيق إنجاز الفوز بلقبين متتاليين لأول مرة منذ أن فعلتها البرازيل عامي 1958 و1962 في عهد الأسطورة الراحل بيليه.

ورغم إهداره ركلتي جزاء، لا يزال ميسي قادراً على تعزيز أرقامه في هذه النسخة، وهو الذي سيشارك إلى جانبه في الخط الأمامي ضد سويسرا جوليان ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز، الذي صنع هدف الفوز المتأخر لفرنانديز ضد مصر، في الوقت الذي ذكر فيه موقع "سبورت مولي" أن مركز الظهير الأيسر سيشهد منافسة حادة، إذ يواصل فاكوندو ميدينا ونيكولاس تاجليافيكو صراعهما لإقناع المدرب ليونيل سكالوني.

كرة عالمية أرقام قياسية حققها ميسي مع منتخب الأرجنتين

وبينما من المتوقع أن يكون لدى المدرب الأرجنتيني تشكيلة كاملة من اللاعبين الجاهزين، يشعر مدرب سويسرا مراد ياكين بالقلق حيال ثلاثة لاعبين، وهم ميشيل إيبيشر، ولوكا جاكيز، ويوهان مانزامبي، الذي بات يحظى باهتمام كبير من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان مانزامبي قد فرض نفسه في التشكيلة الأساسية وسجل ثلاثة أهداف قبل أن يغيب عن مباراة سويسرا في دور الـ16 بسبب إصابة في الركبة، وقد حلّ مكانه أردون جاشاري لاعب ميلان الإيطالي، والذي قد يكون أساسياً في المواجهة المقبلة، في حين يقود بريل إمبولو خط الهجوم، بعدما ساهم بشكلٍ مباشر في 13 هدفاً خلال آخر 17 مباراة دولية له، رغم أنه لم يسدد أي كرة أو يلمسها سوى مرة واحدة داخل منطقة جزاء الخصم أمام كولومبيا، إلا أن مهاجم رين الفرنسي قادر على التفوق على منافسيه على المركز زكي أمدوني وسيدريك إيتن.

ويبدو منتخب الأرجنتين في أفضل أحواله لمتابعة الرحلة أمام منتخبٍ لم ينجح تاريخياً في الفوز عليه خلال سبع مواجهات (تعادلان وخمس خسارات)، وهو الذي لعب ربع نهائي كأس العالم في عامي 1934 التي استضافتها إيطاليا و1938 في فرنسا، ثم وصل إلى الدور نفسه في 1954 حين استضاف الحدث على أرضه، بينما غادر من دور المجموعات في 1950 في البرازيل و1962 في تشيلي، و1966 في إنكلترا، و2010 في جنوب أفريقيا، في الوقت الذي خرج فيه من ثمن النهائي أعوام: 1994 في الولايات المتحدة، و2006 في ألمانيا، و2014 في البرازيل، و2018 في روسيا و2022 في قطر.