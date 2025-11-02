الأرجنتين في مونديال تحت 17 سنة... ابن الدوري الذي يحلم بالعالمية

- تنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر بمشاركة 48 منتخباً، ويشارك منتخب الأرجنتين بتشكيلة مكونة من 26 لاعباً جميعهم من الدوري المحلي، مما يميز الفريق في هذه البطولة. - يتنافس منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة مع بلجيكا، تونس، وفيجي، ويبدأ مشواره بمواجهة بلجيكا في 3 نوفمبر 2025، ويأمل في تحقيق نتائج مميزة. - يمتلك منتخب الأرجنتين للناشئين تاريخاً جيداً في البطولة، حيث حقق المركز الثالث في ثلاث مناسبات، وتوج بلقب كوبا أميركا للناشئين أربع مرات.

تنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بمشاركة 48 منتخباً من مختلف القارات، ومن بينها منتخب الأرجنتين الذي يُشارك بأسماء شابة تلعب في بطولة الدوري المحلي، ولن يكون هناك أي لاعب مُحترف خارج الأرجنتين، وبشكل خاص مع الأندية الأوروبية الكبيرة، عكس النجوم الأرجنتينية الكبيرة التي تُشكل ثقلاً كبيراً في الأندية الكبيرة التي تُنافس على الألقاب.

تضمُ بعثة منتخب الأرجنتين المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 26 لاعباً، واللافت أن جميع هؤلاء يلعبون مع أندية أرجنتينية وليس هناك أي مُحترف خارج الأرجنتين، في ظاهرة تُميز منتخب الألبيسيليستي للناشئين، الذي يسعى لدخول البطولة بقوة، والمنافسة على لقب بطولة العالم التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة. وتضمُ تشكيلة منتخب الأرجنتين ثلاثة لاعبين من نادي إنديبيدينتي، لاعبين من نادي ريفر بليت، ثلاثة لاعبين من نادي بوكا جونيورز، لاعبين من فريق أرجينتينوس جونيورز، ثلاثة لاعبين من فريق تاليريس، أربعة لاعبين من فريق لانوس، لاعبين من فريق راسينغ كلوب، أربعة لاعبين من فريق فيليز سارسفيلد، لاعب من فريق بيلغرانو، ولاعب من فريق هوراكان ولاعب من سان لورينزو.

وبتشكيلة فيها 26 لاعباً يلعبون في الدوري الأرجنتيني فقط، يُعول مدرب منتخب الأرجنتين تحت 17 سنة، إيزيكويل باييز، على مجموعة من النجوم التي تُشكل نواة مستقبل كرة القدم الأرجنتينية حالياً، والذين يملكون فرصة كبيرة للذهاب بعيداً في مونديال تحت 17 سنة الذي سيُقام في العاصمة القطرية الدوحة، بدايةً من 3 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 27 من الشهر نفسه.

مجموعة الأرجنتين في مونديال تحت 17 سنة

سيُنافس منتخب الأرجنتين للناشئين في المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وتونس وفيجي، وسيفتتح مشواره بمواجهة قوية ضد منتخب بلجيكا يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب أسباير 2، ثم يلعب ضد منتخب تونس يوم 6 من الشهر نفسه على ملعب أسباير 5، ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب فيجي يوم 9 من الشهر نفسه على ملعب أسباير 3.

ويملك منتخب الأرجنتين للناشئين سجلاً جيداً في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، إذ احتل المركز الثالث في ثلاث مناسبات في نسخات (1991، 1995، 2003)، وحل رابعاً في نسخات 2001 و2013 و2023، في وقت تُوج بلقب بطولة كوبا أميركا للناشئين في أربع مناسبات (أعوام 1985، 2003، 2013 و2019)، وحل وصيفاً في نسخات (1988، 1995، 1997، 2001، 2009 و2015).