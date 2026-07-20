الأرجنتين: شغب واشتباكات مع الشرطة بعد خسارة نهائي المونديال

- شهدت بوينس آيرس اشتباكات عنيفة بين مشجعي الأرجنتين والشرطة بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث تجمع الآلاف حول المسلة الشهيرة لمتابعة المباراة، مما أدى إلى توتر وتصاعد الأحداث بعد الهزيمة. - حاول المشجعون اختراق السياج المحيط بالمسلة، مما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، وأسفر ذلك عن اعتقال 15 شخصًا وسقوط العديد من المصابين. - أُصيب رجل بكسر في قدمه بعد سقوطه من ارتفاع أربعة أمتار، وسُجلت حالات تسمم كحولي وإصابات جسدية متعددة نتيجة المشاجرات والسقوط.

اشتبك مشجعو الأرجنتين مع الشرطة في بوينس آيرس بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026، عقب تجمّع آلاف المشجعين حول المسلة الشهيرة هناك، وهي رمز تقليدي لاحتفالات كرة القدم في العاصمة الأرجنتينية، لمشاهدة المباراة النهائية أمام إسبانيا، الأحد، لكن الأمور تدهورت بعد خسارة رفقاء ليونيل ميسي بهدفٍ من دون مقابل سجله باو توريس في الشوط الإضافي الثاني لتحصد "لا روخا" نقطتها الثانية.

ومع احتشاد الآلاف لمتابعة مباراة الأرجنتين وإسبانيا وترقب إمكانية تحقيق اللقب الرابع تاريخياً بعد 1978 و1986 و2022، تحول الهدوء إلى توترٍ في اللحظات التي تلت الهزيمة، بعدما حاولت مجموعة من المشجعين اختراق السياج الذي يفصلهم عن المسلة الشهيرة، وهنا تصاعدت الأحداث عندما ألقى بعضهم زجاجات ومقذوفات على الشرطة، والتي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود. وحاولت الشرطة الأرجنتينية تفريق المشجعين الذي بادر بعضهم إلى أعمال العنف والتحطيم، في حين أظهرت الصور شرطياً يركل مشجعاً كان ملقى على الأرض، تزامناً مع اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً إلى جانب سقوط عدد كبير من المصابين.

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وأسفرت التجمّعات عند المسلة عن إصابات عديدة، بحسب ما ذكرته شبكة "تي واي سي" المحلية، إذ وقع رجل يبلغ من العمر 47 عاماً من ارتفاع حوالي أربعة أمتار عند تقاطع شارع لافال وشارع 9 دي خوليو، وأُصيب بكسر في قدمه اليسرى، مما استدعى نقله إلى المستشفى بشكل طارئ، في حين ذكرت صحيفة إنفوباي أن العديد من حالات التسمم الكحولي والإصابات الجسدية سُجلت خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى جروح قطعية وإصابات في الوجه والأنف، نتيجة السقوط والمشاجرات.