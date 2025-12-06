الأرجنتين تُحذر من محرز والتعمري بعد قرعة مونديال 2026

- أوقعت قرعة مونديال 2026 الأرجنتين في مجموعة صعبة تضم الجزائر، الأردن، والنمسا، مما يجعل المباريات مشتعلة، خاصة أن الأرجنتين تدافع عن لقبها الذي أحرزته في 2022. - حذرت الصحافة الأرجنتينية من خطورة الجزائر والأردن، مشيرة إلى قوة الجزائر بقيادة رياض محرز، وخطورة الأردن تحت قيادة المدرب جمال السلامي، مع التركيز على اللاعبين البارزين مثل موسى التعمري. - دعت الصحافة الأرجنتينية إلى عدم الاستهانة بأي منتخب في المجموعة، مشددة على أهمية دراسة تفاصيل المنافسين لضمان التأهل إلى الدور الـ32.

حذرت الصحافة الأرجنتينية من صعوبة المواجهات التي تنتظر رفاق النجم ليونيل ميسي، في مونديال 2026، بعدما أوقعتهم القرعة في المجموعة العاشرة، برفقة الجزائر، الأردن، بالإضافة إلى النمسا، ما يجعل المباريات مشتعلة، خصوصاً أن راقصي "التانغو" يدافعون عن اللقب الذي أحرزوه في كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022.

وركزت قناة تي واي سي الأرجنتينية على منتخبي الجزائر والأردن، بعدما أوضحت في تقريرها مكامن قوة "محاربي الصحراء"، محذرة رفاق النجم ليونيل ميسي من خطورة المواجهة الأولى، نظراً لوجود عدد من أصحاب الخبرات، أبرزهم رياض محرز، الذي صال وجال مع مانشستر سيتي الإنكليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، قبل أن يرحل إلى الأهلي السعودي، الذي ساهم في حصده لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وحذرت القناة أيضاً من منتخب الأردن، الذي يشرف عليه المدرب المغربي، جمال السلامي، الذي استطاع قيادة "النشامى" إلى التأهل للمرة الأولى في تاريخهم إلى مونديال 2026، بفضل وجود عدد من النجوم البارزين، يتقدمهم موسى التعمري، الذي يُعد صانع الألعاب الرئيس، والمحترف مع نادي رين الفرنسي، والذي يتميز بسرعته ورشاقته، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز العناصر الحاسمة في الهجمات المرتدة، التي تجعل رفاق ميسي يحذرون منها.

ومن جهتها، وضعت صحيفة أوليه الأرجنتينية عدة سيناريوهات، أمام رفاق حامل لقب مونديال 2022، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، لأنها اعتبرت أنه يجب الاهتمام حالياً بمتابعة الأخبار الخاصة بمنتخبي الجزائر والأردن، خصوصاً أن لدى النمسا لاعبين ينشطون في أوروبا، ومن السهل متابعتهم.

وذهبت الصحيفة إلى حساب ما سيحدث لمنتخب الأرجنتين في مجموعته، محذرة من خطر الجزائر والأردن، وبدأت في وضع العمليات الحسابية، إن أراد رفاق ميسي التأهل إلى مرحلة الدور الـ32 من مونديال 2026، إذ رسمت الخط البياني في حال احتلال المركز الأول أو الثاني، بالإضافة إلى ذكرها الجانب الأسوأ، وهو المرتبة الثالثة، التي يتأهل من خلالها ثمانية أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

وأما صحيفة ريو نيغرو الأرجنتينية، فطالبت رفاق ليونيل ميسي بعدم الاستهانة بأي منتخب في المجموعة العاشرة، خصوصاً منتخب الأردن، الذي سيُلعَب ضده للمرة الأولى، وعلى الجهاز الفني دراسة كل شيء عن كتيبة المدرب المغربي، جمال السلامي، رغم أن القرعة تظهر على أنها سهلة على حامل لقب مونديال 2022، لكن لا يمكن الاستهانة بأحد نهائياً.

وأردفت بأن المواجهة الأولى في مونديال 2026 ستكون ضد الجزائر، الذي يلعب معظم نجومه في مختلف الدوريات العالمية، ويمتلك عدداً من اللاعبين البارزين والمهاريين، مثل: رياض محرز ومحمد أمين عمورة، ويقودهم مدرب لديه خبرة جيدة، وهو البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي استطاع تشكيل فريق قوي قادر على المنافسة، ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة، ولا يمكن لبطل مونديال 2022 الدخول إلى كأس العالم 2026، دون دراسة جميع تفاصيل منافسيه، وخصوصاً الجزائر والأردن.