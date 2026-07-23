الأرجنتين تواجه عريضة إقصاء من كأس العالم برقم مشاركة قياسي

- عريضة إلكترونية تطالب بإقصاء منتخب الأرجنتين من كأس العالم جمعت 28,997,266 توقيعًا من 170 دولة، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 5 ملايين توقيع، متهمة الفيفا بالتحيز للأرجنتين وليونيل ميسي. - العريضة بعنوان "Argentina Out" تقترب من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عريضة في التاريخ، الذي سجلته حملة "Jubilee 2000" بإلغاء ديون الدول الفقيرة، والتي جمعت 24.3 مليون توقيع. - حظيت العريضة باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نشرها العديد من مستخدمي "إكس" وفيسبوك، مما يعزز فرص تجاوزها حاجز 24 مليون توقيع.

يواجه منتخب الأرجنتين عريضة إلكترونية تُطالب بإقصائه نهائياً من بطولة كأس العالم، والتي اقتربت من تسجيل أرقام قياسية من حيث المشاركة، لتصبح من بين أكثر العرائض الإلكترونية حصداً للتوقيعات في التاريخ.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، الخميس، فإن العريضة الضخمة المُقدَّمة التي طالبت بإقصاء الأرجنتين من بطولة كأس العالم جمعت حتى الآن 28 مليوناً و997 ألفاً و266 توقيعات من حوالي 170 دولة، ليتجاوز الرقم السقف الذي حدده منظمو العريضة وهو 5 ملايين توقيع.

وتضمنت العريضة التي أطلقت خلال كأس العالم 2026، اتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وللحكام بالتحيز لصالح الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي، وجاء فيها: "لماذا يُسمح لبقية المنتخبات بالمشاركة في البطولة إذا كان الفائز معروفاً مسبقاً؟ استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم، وأعطوا الجميع فرصة عادلة".

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واقتربت العريضة التي جاءت تحت عنوان "Argentina Out" (أخرجوا الأرجنتين) من الوصول إلى الرقم القياسي المُسجل بأضخم عريضة في التاريخ والخاصة بحملة "Jubilee 2000" التي طالبت في عام 1997 بإلغاء ديون عدد من الدول الفقيرة. وشارك في الحملة أشخاص من 166 دولة، وجمعت نحو 24.3 مليون توقيع، بهدف إلغاء الديون غير القابلة للسداد المستحقة على أفقر دول العالم. وقد قُدمت العريضة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان، خلال قمة الألفية في نيويورك.

وحظيت العريضة المُقدمة ضد الأرجنتين باهتمام كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث عنها وأعاد نشرها عدد كبير من مستخدمي موقع "إكس" وكذلك فيسبوك، خصوصاً أن العريضة من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ24 مليون مُوقع، نظراً للتداول الكبير الذي حظيت به خلال الساعات الأخيرة.