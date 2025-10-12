الأرجنتين تواجه إسبانيا في "فايناليسيما": قطر مرشحة للاستضافة

باتت دولة قطر مرشحة لاستضافة مباراة "فايناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين في مارس/ آذار 2026. وتجمع هذه البطولة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، وقد أُقيمت النسخة الأولى منها في 2022 على ملعب ويمبلي بلندن، حين واجهت الأرجنتين إيطاليا، في مباراة حافلة بالإثارة.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، فقد كان من المقرر أن تُقام هذه المواجهة منذ فترة، غير أن ازدحام أجندة المباريات الدولية وعدم توافق المواعيد حالا دون تنظيمها. إلا أن الظروف أصبحت الآن أكثر ملاءمة، مع ضمان الأرجنتين تأهلها رسمياً إلى المونديال واقتراب إسبانيا من حسم بطاقة العبور، ما جعل الجهات المنظمة تبدأ في وضع التفاصيل النهائية لإقامة الحدث المرتقب، الذي سيجمع بين بطلي القارتين في مواجهة كروية ذات طابع عالمي.

وبحسب ما كشفه التقرير، فإن شهر مارس المقبل هو الموعد الأقرب لإقامة اللقاء، وتحديداً خلال فترة التوقف الدولي، التي خصصها "فيفا" لمباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وهي الفترة التي ستُستغل لإقامة المباراة المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين. ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح هذه المواجهة أولوية مطلقة ضمن جدول مبارياته، إذ من المنتظر ألا تُقام أي مباريات دولية أخرى في اليوم ذاته. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الموعد المرجح لإقامة المباراة سيكون 28 مارس 2026، تزامناً مع مباريات الملحق الأوروبي والملحق العابر للقارات.

ولا يزال مكان إقامة "فايناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين محل نقاش بين الأطراف المعنية، إذ طُرحت عدة خيارات لاستضافة المباراة، منها مدينة ميامي الأميركية والعاصمة السعودية الرياض، لكن بحسب ما أفادت به مصادر داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن الخيار الأقرب حتى الآن هو العاصمة القطرية الدوحة، وتحديداً ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا وفقاً للصحيفة الإسبانية.

ويُعتبر ملعب لوسيل خياراً منطقياً للحدث لأسباب متعددة، من أبرزها موقعه الجغرافي المناسب، الذي يُعد نقطة توازن بين أميركا الجنوبية وأوروبا، إضافةً إلى المناخ المعتدل في قطر خلال شهر مارس، فضلاً عن توفر بنية تحتية رياضية متكاملة، وتجربة تنظيمية مميزة.

وفي حال تأكدت إقامة المباراة في ملعب لوسيل، فإن المنتخب الأرجنتيني سيعود إلى المسرح الذي توّج فيه بلقبه العالمي الثالث في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعد فوزه المثير على فرنسا في نهائي مونديالي خالد في الذاكرة. وسيحمل اللقاء طابعاً رمزياً كبيراً بالنسبة للأرجنتين التي ستدافع في هذا الملعب عن لقب الفايناليسيما، الذي أحرزته في الأول من يونيو/ حزيران 2022 حين فازت على إيطاليا بثلاثية نظيفة في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتسعى إسبانيا من جانبها إلى الفوز بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخها، من أجل تعزيز رصيدها من الألقاب الكبرى، وإثبات جاهزيتها للعودة إلى قمة كرة القدم العالمية، بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية الأخير. أما الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري، ليونيل ميسي، فستكون حريصة على الحفاظ على هيبتها كأفضل منتخب في العالم حالياً، بعدما جمعت بين ألقاب كوبا أميركا 2021، وكأس العالم 2022، ولقب فايناليسيما 2022.