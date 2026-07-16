- تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي، حيث سجل لوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت المضاف. - شهدت المباراة أداءً متوازناً في الشوط الأول، حيث افتتح أنتوني غوردون التسجيل لإنجلترا، قبل أن يعادل إنزو فيرنانديز النتيجة للأرجنتين. - سيواجه الأرجنتين إسبانيا في النهائي على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا، الذي يتميز بتصميمه العصري وسعته الكبيرة.

بلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد انتصاره في لقاء نصف النهائي على نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء، على أرضية ملعب أتلانتا استاديوم.

ودخل المنتخبان المواجهة بعد مشوار شاق، إذ تجاوزت الأرجنتين عقبة سويسرا 3-1 بعد التمديد في الدور ربع النهائي، بينما فازت إنكلترا على النرويج 2-1 في الوقت الأصلي. وقدم الفريقان شوطاً أول متوازنا، ساده الحذر والتدخلات البدنية القوية، دون أي تهديد يذكر لمرمى المنتخبين، حتى الدقيقة 39، عندما سدد إنزو فيرنانديز كرة صاروخية، علت العارضة الإنكليزية بقليل. وبعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، نجح المنتقل حديثاً لصفوف برشلونة، أنتوني غوردون في افتتاح التسجيل لكتيبة "الأسود الثلاثة"، مستغلاً عرضية متقنة من زميله مورغان روجرز داخل منطقة الجزاء، لكن قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الإصلي، نجح فيرنانديز في تعديل النتيجة لكتيبة "التانغو" عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يخطف لوتارو مارتينيز هدف الانتصار الثاني في الوقت المضاف على عمر اللقاء، من كرة رأسية.

كرة عالمية كيف أشعل النشيد الوطني أول فصول قمة إنكلترا والأرجنتين؟

وسعى المدرب الألماني توماس توخيل إلى قيادة "الأسود الثلاثة" لنهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، مستنداً إلى عدد من أبرز لاعبيه، بينهم هاري كين وجود بيلنغهام، لكن أخفق في ذلك. وتأهل رفاق ليونيل ميسي لمواجهة إسبانيا في النهائي، يوم الأحد القادم، بعد تغلب الأخيرة على فرنسا بهدفين دون رد. وتقام المباراة على ملعب أتلانتا المعروف باسم "مرسيدس بنز"، بولاية جورجيا الأميركية، وتبلغ سعته خلال البطولة 68 ألفا و239 متفرجاً. ويستضيف الملعب مباراته السابعة والأخيرة في البطولة، ويتميز بسقف قابل للسحب وشاشة عرض دائرية بزاوية 360 درجة، ما يجعله من أكثر ملاعب المدن المضيفة عصرية.