الأرجنتين تنجو من فخ الرأس الأخضر وتضرب موعداً مع مصر في ثمن النهائي

- تأهل منتخب الأرجنتين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على الرأس الأخضر (3-2) في مباراة مثيرة بملعب ميامي، حيث سجل ليساندرو مارتنيز وكريستيان روميرو للأرجنتين في الحصص الإضافية. - تألق ليونيل ميسي بتسجيله هدفاً في الدقيقة 29، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، منها تسجيله في جميع الأدوار في النهائيات وبلوغه الهدف الـ20 في البطولة. - يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة المنتخب المصري في ثمن النهائي يوم 7 يوليو في أتلانتا، ساعياً لمواصلة مشواره والدفاع عن لقبه.

تأهل منتخب الأرجنتين بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب السبت، على الرأس الأخضر بنتيجة (3ـ2) في ملعب ميامي، في لقاء شهد إثارة كبيرة، بما أن المنتخب الأفريقي كذّب كل التوقعات في أول مشاركة له في النهائيات، وكان قريباً من إحداث أكبر مفاجآت البطولة، ولكن خبرة الأرجنتين كانت حاسمة في النهاية لينجو بطل العالم 2022 من الفخ الأفريقي. وسيواجه بطل العالم 2022، في ثمن النهائي المنتخب المصري، يوم 7 يوليو/ تموز في أتلانتا.

ورغم سيطرة الأرجنتين على بداية المباراة بشكل كامل، فإن الفرص الخطيرة كانت قليلة في شوط المباراة الأول، حيث تغلب التنظيم الدفاعي المحكم للمنتخب الأفريقي على المواهب الهجومية في منتخب "التانغو" قبل أن يظهر ميسي في آخر الدقائق ويغالط الحارس إثر ترويض مميز ثم رفع بالكرة في الدقيقة الـ29، مُحرزاً الهدف السابع في رصيده خلال هذه النسخة. وخلال الشوط الثاني، تراجع إيقاع منتخب الأرجنتين بشكل واضح، ولم يضغط من أجل حسم النتيجة، بينما حاول منتخب الرأس الأخضر استغلال تراجع مستوى منافسه ليخطف ديرواي دوارتي هدف التعادل في الدقيقة الـ59. وهنا حاولت الأرجنتين التدارك والتعويض، وأضاع ميسي انفراداً في مواجهة الحارس فوزينها، لتتجه المباراة إلى الحصص الإضافية.

وتواصلت الإثارة في الحصص الإضافية، فقد نجح المدافع ليساندرو مارتنيز في منح منتخب "التانغو" التقدم مجدداً في بداية الحصة الإضافية الأولى، لكن سيدني لوبيز كابرال عدل النتيجة (2ـ2) في الدقيقة الـ103 بطريقة فنية مميزة، ليعود منتخب الأرجنتين في الحصة الإضافية الثانية ويسجل هدفاً ثالثاً عبر المدافع كريستيان روميرو بعد "أسيست" من ميسي في الدقيقة الـ115. وضغط المنتخب الأفريقي بقوة في الدقائق الأخيرة، وكان قريباً من التعديل للمرة الثالثة.

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وتابع النجم ميسي تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم ليترك بصمة واضحة في تاريخ المسابقة ويصعّب المهمة على منافسيه، فبفضل هدفه في مرمى الرأس الأخضر، أصبح أول لاعب يسجل في كل الأدوار في النهائيات، باعتبار أن النسخة الحالية تشهد للمرة الأولى إقامة الدور الـ32 في البطولة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

وهو أول لاعب يسجل 7 أهداف أو أكثر في نسختين من كأس العالم، كذلك فإن "البولغا" أول لاعب يسجل في ثماني مباريات توالياً في كأس العالم، بعدما سجل في آخر 4 مباريات من نسخة قطر 2022، وترك بصمته في كل المباريات في هذه النسخة. إضافة إلى أنه أكثر لاعب حقق انتصارات في كأس العالم بـ19 انتصاراً. كذلك فإنه وصل إلى الهدف الـ20 في كأس العالم خلال 6 مشاركات، مدعماً رقمه القياسي.