الأرجنتين تفوز على الأردن.. والجزائر والنمسا تتأهلان بعد التعادل

- حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مهماً على الأردن بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، ليصل إلى النقطة التاسعة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينما تأهلت النمسا والجزائر لدور الـ32 برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما 3-3. - سجل جيوفاني لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز أهداف الأرجنتين، بينما قلص موسى التعمري الفارق للأردن، قبل أن يعزز ليونيل ميسي النتيجة بهدف ثالث من ضربة حرة، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. - في مباراة أخرى، تعادل منتخبا النمسا والجزائر 3-3، حيث سجل رياض محرز هدفين للجزائر، بينما أنقذ ساسا كالادزيتش النمسا من الخسارة بهدف في الدقيقة 96.

انتصر منتخب الأرجنتين على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في ختام منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اليوم الأحد، ليصل "التانغو" إلى النقطة التاسعة بعد 3 انتصارات متتالية، في الوقت الذي بلغ فيه دور الـ32 أيضاً منتخبا النمسا (الوصيف) والجزائر (الثالث) برصيد أربع نقاط، عقب تعادلهما 3-3.

وبدأ منتخب الأرجنتين اللقاء على ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية، بقوة حين سجل اللاعب جيوفاني لو سيلسو الهدف الأول في الدقيقة الـ19 من ضربة حرة مباشرة عجز عنها الحارس يزيد أبو ليلى الذي أساء التمركز خلف حائط الصد، قبل أن يضيف مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني (د. 31) من علامة الجزاء.

ورغم التأخر بهدفين نظيفين، خرج لاعبو الأردن بروح معنوية عالية تزامناً مع إقحام المدرب المغربي جمال السلامي، نجم "النشامى" الأول، موسى التعمري، بعدما تابع الشوط الأول من على مقاعد البدلاء، ليقلّص الفارق في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة من إحسان حداد، وليدخل بعدها الأسطورة ليونيل ميسي أرضية الميدان (د. 60)، حيث نجح في هزّ شباك "النشامى" (د. 80) من ضربة حرة، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف في هذه النسخة، ومعززاً رقمه القياسي بكونه أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ كأس العالم (19).

وفي لقاءٍ آخر ضمن ذات المجموعة على استاد "أرو هيد" في كانساس سيتي في ولاية ميزوري الأميركية، افتتح ماركو أرناوتوفيتش (37 عاماً) باب التسجيل في الدقيقة الـ28 بعد تمريرة من ديفيد ألابا، ليردّ بعدها رفيق بلغالي بهدف التعادل في الدقيقة الـ45، عقب مجهودٍ فردي مميز، حين تجاوز مدافعي النمسا قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى عجز عنها الحارس ألكسندر شلاغر.

وفي الحصة الثانية، نجح منتخب النمسا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ55 عبر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، مارسيل سابيتزر، إلا أنّ "الخضر" لم يرموا المنديل حين عادل الكفّة النجم المخضرم رياض محرز (د. 60) بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة عرضية من قبل حسام عوار، ليعود لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي الإنكليزي سابقاً لإحراز الهدف الثالث (د. 93)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الانتصار، حين عادل ساسا كالادزيتش النتيجة (د. 96)، منقذاً بلاده من وداع المونديال.