- تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على سويسرا 3-1 في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، ليواجه إنجلترا في المرحلة المقبلة. - افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة، بينما عادل دان ندويي النتيجة لسويسرا في الدقيقة 67، رغم محاولات سويسرا القوية. - تعرضت سويسرا لضربة بطرد بريل إيمبولو، واستغل الأرجنتين الوضع بتسجيل جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز هدفين في الأشواط الإضافية.

بلغ منتخب الأرجنتين نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزه على نظيره السويسري في مباراة صعبة للغاية، فجر اليوم الأحد، بنتيجة 3-1 على ملعب أرو هيد في كانساس سيتي بولاية ميزوري الأميركية بعد التمديد، ليضرب "التانغو" موعداً مع نظيره الإنكليزي المتأهل في وقتٍ سابق على حساب النرويج بهدفين لواحد أيضاً بعد خوض شوطين إضافيين كذلك.

وافتتح حامل لقب المونديال في نسخة 2022 بقطر باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من طريق أليكسيس ماك أليستر من ضربة ثابتة بعد تمريرة من قائد الفريق، ولاعب إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم أبناء المدرب ليونيل سكالوني بعد محاولات متواضعة من جانب الفريقين واستحواذٍ نسبي على الكرة للجانب السويسري بواقع 57%.

في الشوط الثاني، دخل منتخب سويسرا بقوة، محاولاً تعديل الكفة، وأهدر أكثر من فرصة خطيرة، بعدما وجد في حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز سدّاً منيعاً، إذ أحبط في العديد من المواقف تسديدات لاعبي ممثل منتخب أوروبا، قبل أن ينجح دان ندويي الذي ينشط في نادي نوتنغهام فوريست بمعادلة الكفة عند الدقيقة الـ67، ليُحيي آمال فريقه في خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

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وتعرّضت أحلام سويسرا لضربة قاسية في الدقيقة الـ72 من عمر المواجهة حين حصل اللاعب بريل إيمبولو على ورقة صفراء ثانية ليُغادر أرضية الميدان بقرار تحكيمي بسبب تعمّده التمثيل، لكن ذلك لم يضعف إيمان زملائه، الذين أنهوا الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يظهر مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ112، ليهزّ شباك الحارس غريغور كوبل، الذي عاد واستقبل هدفاً ثالثاً مع آخر أنفاس الشوط الثاني (د. 120+1)، من طريق قائد إنتر ميلانو الإيطالي لاوتارو مارتينيز.