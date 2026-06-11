- استعاد منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي بعد فوزه في مباراتين وديتين، متقدماً على فرنسا التي تراجعت للمركز الثالث، بينما حافظت إسبانيا على المركز الثاني. - شهد التصنيف تقدماً تاريخياً للمغرب إلى المركز السابع، وهو أفضل ترتيب له منذ إنشاء التصنيف، مما يعزز من معنويات الكرة المغربية والعربية قبل كأس العالم 2026. - تضمن التصنيف الجديد تغييرات ملحوظة، حيث تقدمت المكسيك وأوروغواي، بينما تراجعت السنغال والولايات المتحدة، مع دخول إيران قائمة العشرين الأوائل.

استعاد منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، في آخر إصدار في ليلة انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليبدأ بطل العالم حملة الدفاع عن لقبه من الموقع الأول عالمياً.

وجاء صعود منتخب الأرجنتين إلى القمة بعد تقدمه مركزين في التصنيف مستفيداً من فوزه في مباراتين وديتين أمام أيسلندا وهندوراس، ليعود إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2025، ويزيح منتخب فرنسا الذي تراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته ودياً أمام كوت ديفوار وفوزه على أيرلندا الشمالية. أما منتخب إسبانيا، فحافظ على المركز الثاني رغم تعادله مع العراق وفوزه على بيرو في فترة التوقف الأخيرة. وشهدت قائمة العشرة الأوائل حضوراً لافتاً للمغرب، الذي واصل تقدمه التاريخي في التصنيف العالمي، بعدما ارتقى إلى المركز السابع عالمياً، وهو أفضل ترتيب يبلغه "أسود الأطلس" منذ إنشاء التصنيف في أغسطس/آب 1993، متجاوزاً منتخب هولندا الذي تراجع إلى المركز الثامن. ويمنح هذا الإنجاز الكرة المغربية والعربية دفعة معنوية كبيرة قبل ضربة بداية المونديال، خصوصاً أن المنتخب المغربي يدخل البطولة بوصفه صاحب أفضل ترتيب عربي وأفريقي.

وفي قائمة العشرين الأوائل، تقدمت المكسيك إلى المركز الرابع عشر، وأوروغواي إلى المركز السادس عشر، فيما تراجعت السنغال إلى المركز الخامس عشر، والولايات المتحدة إلى المركز السابع عشر، ودخل منتخب إيران قائمة العشرين الأوائل بعدما صعد إلى المركز العشرين. أما على مستوى أول 100 منتخب، فكان منتخب المجر من أبرز المتقدمين بعد صعوده إلى المركز التاسع والثلاثين. كما تقدمت تشيلي إلى المركز الحادي والخمسين، والصين إلى المركز الحادي والتسعين.

في المقابل، كان التراجع الأبرز من نصيب صربيا التي هبطت إلى المركز الحادي والأربعين، ومالي إلى المركز الخامس والخمسين، وبنين إلى المركز الثالث والتسعين، بينما سجل لبنان أكبر تراجع عربي وعالمي لافت بعدما خسر سبعة مراكز ليصل إلى المركز 115. وحل المغرب في صدارة المنتخبات العربية بطبيعة الحال، فيما جاء الجزائر ثانياً (المركز 28 عالمياً) ومن ثم مصر (المركز 29) وتونس (المركز 45) وقطر (المركز 56) والعراق (المركز 57) والسعودية (المركز 61) والأردن (المركز 63) والإمارات (المركز 68) وعُمان (المركز 79).

ويحمل التصنيف الجديد أهمية إضافية هذه المرة كونه الإصدار الأخير قبل انطلاق كأس العالم 2026، كما سيكون أحد المعايير المعتمدة في كسر التعادل داخل مجموعات البطولة وفق لوائح المسابقة، سواء لترتيب منتخبين أو أكثر في نهاية دور المجموعات، أو لتحديد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث والمتأهلة لدور الـ32 في حال استمرار التعادل بعد تطبيق المعايير السابقة. ومن المقرر أن تصدر النسخة التالية من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال في 20 يوليو/تموز 2026، أي بعد يوم واحد من المباراة النهائية لكأس العالم.