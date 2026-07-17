الأرجنتين القوية لمعادلة رقمين قياسيين في نهائي المونديال

- يسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه، لمعادلة ألقاب إيطاليا وألمانيا، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني والنجم ليونيل ميسي. - يطمح الأرجنتين للانضمام إلى قائمة المنتخبات التي حققت اللقب مرتين متتاليتين، مثل إيطاليا (1934، 1938) والبرازيل (1958، 1962)، في مواجهة نهائية صعبة ضد إسبانيا. - المواجهة النهائية ضد إسبانيا ستكون تحدياً كبيراً، حيث يواجه ميسي (39 سنة) النجم الشاب لامين يامال (18 سنة)، مما يضيف إثارة خاصة للمباراة.

حقق منتخب الأرجنتين المطلوب بالوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، والآن عينه على تحقيق اللقب الثاني توالياً والرابع في تاريخه، من أجل معادلة عدد ألقاب إيطاليا وألمانيا في المونديال، وكذلك صناعة إنجازٍ كبيرٍ يتمثل بالمحافظة على اللقب العالمي تماماً مثل ما فعلت إيطاليا والبرازيل، لكن هذه المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إسباني قوي جداً يملك نجوماً في تشكيلته، وقادر على إحراج "الألبيسيليستي".

أمسى هدف منتخب الأرجنتين الآن التتويج بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية توالياً وللمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تخطى إنكلترا في نصف نهائي مونديال 2026، وبات مع النجم ليونيل ميسي على بُعد خطوة من الصعود إلى منصة التتويج من جديد بقيادة المدرب المُميَّز ليونيل سكالوني، الذي أثبت مرة جديدة أنه أفضل من أدار منتخب "الألبيسيليستي" في السنوات الأخيرة، بوصوله إلى أكثر من نهائي وتحقيقه عدداً من الألقاب.

يسعى منتخب الأرجنتين لأن ينضم إلى قائمة المنتخبات التي سبق لها أن حققت لقب كأس العالم مرتين متتاليتين، فإيطاليا كانت أول منتخب يُحقق لقب المونديال مرتين متتاليتين في نسختي 1934 (فازت على تشيكوسلوفاكيا 2-1)، و1938 (فازت على المجر 4-2)، وكرر منتخب البرازيل هذا الإنجاز في نسختي 1958 (فاز على السويد 5-2)، و1962 (فاز على تشيكوسلوفاكيا 3-1).

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أيضاً، يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي لمعادلة رقمي منتخبي ألمانيا وإيطاليا عبر الوصول إلى أربعة ألقاب في كأس العالم؛ إذ سبق لإيطاليا أن حققت لقب المونديال أربع مرات في سنوات (1934، 1938، 1982، 2006)، فيما حققت ألمانيا ألقابها في سنوات (1954، 1974، 1990، 2014)، أما الأرجنتين فحصدت ألقابها الثلاثة في سنوات (1978، 1986، 2022).

ولن تكون مهمة منتخب الأرجنتين سهلة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026؛ إذ إن المنافس القادم منتخب إسبانيا القوي والمُدجج بالنجوم، وثمة مواجهة خاصة بين ميسي (39 سنة) ولامين يامال (18 سنة)، إذ تستعيد الجماهير الآن ذكريات لقطات فوتوغرافية خاصة للنجم الأرجنتيني مع الشاب الإسباني عندما كان في طفولته الأولى.