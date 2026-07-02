الأرجنتيني فالكون بيريز حكم مباراة الجزائر وسويسرا في كأس العالم

- وُلد يائيل فالكون بيريز في بوينس آيرس عام 1988 وبدأ مسيرته التحكيمية في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني عام 2017، وبرز بشجاعته عندما أنقذ حياة لاعب خلال مباراة. - حصل على الشارة الدولية من "فيفا" في 2022 وشارك في بطولات دولية مثل كوبا سود أميركانا وكوبا ليبرتادوريس، وأدار مباريات في السعودية وكأس العالم تحت 20 سنة 2023. - في كأس العالم 2026، قاد مباراة الجزائر وسويسرا ضمن دور الـ32، وأدار مواجهات أخرى مثل تونس ضد السويد والمكسيك ضد تشيكيا.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز لقيادة مباراة الجزائر وسويسرا، فجر غدٍ الجمعة على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر الكندية، حين يلتقي الطرفان ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة. فمن هو هذا الرجل الذي يخوض أول بطولة له في كأس العالم ويبلغ من العمر 37 عاماً؟

وُلد فالكون بيريز حكم لقاء الجزائر وسويسرا، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في شهر ديسمبر/ كانون الأول 1988، وبدأ تحكيم مباريات دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، عام 2017. وفي 22 يوليو/ تموز من ذلك العام، لُقّب فالكون بيريز بـ"البطل" لشجاعته في مساعدة اللاعب إساياس أولارياغا، لاعب نادي أتلتيكو سان ميغيل، الذي أُصيب بتشنجات إثر اصطدام رأسه بالخصم خافيير فيلاسكيز من نادي ديفينسوريس أونيدوس. وساعدت خبرة فالكون في الإسعافات الأولية على استقرار حالة أولارياغا حتى وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى أرغيريتش، حيث تعافى تماماً. ويعزو فالكون بيريز الفضل في نجاحه بإنقاذ حياة اللاعب، إلى كونه منقذ سباحة سابقاً، حيث تلقى تدريباً خاصاً في مدينة سان برناردو ديل تويو على ساحل المحيط الأطلسي.

وعلى مستوى مسيرته المهنية، ظهر فالكون بيريز لأول مرة في الدوري الأرجنتيني الممتاز لموسم 2018-2019 في مباراة جمعت بين ناديي يونيون دي سانتا فيه، ونيويلز أولد بويز. وبحلول ذلك الوقت، كان قد شارك في ثماني مباريات بدوري الدرجة الثانية الأرجنتيني، ومباراتين في كأس الأرجنتين. ومن أبرز اللقاءات التي خاضها لاحقاً كأس السوبر الأرجنتيني 2023 بين نادي ريفر بليت وإستوديانتس دي لا بلاتا، ومباراتا السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في عامي 2023 و2024.

وكانت إحدى أكثر مبارياته إثارةً للجدل هي تلك التي جمعت ريفر بليت وأتلتيكو بلاتينسي على ملعب مونيومنتال، حيث اتخذ قراراتٍ حاسمةً ضد بلاتينسي في مباراةٍ مصيريةٍ للفريق الذي تمكّن في نهاية المطاف من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. وفي مايو/ أيار 2026، اختير فالكون بيريز حكماً لنهائي بطولة تورنيو أبيرتورا بين ريفر بليت وأتلتيكو بلغرانو على ملعب ماريو ألبرتو كيمبس في قرطبة.

أما على الصعيد الدولي، فقد وصفته صحيفة كلارين، في مايو/ أيار 2025 بأنه من المقرّبين إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، مع العلم أنّه حصل على الشارة الدولية لعضوية "فيفا" عام 2022. وشملت مشاركات فالكون بيريز الدولية ضمن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، بطولتي كوبا سود أميركانا وكوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث كانت أولى مشاركاته في 20 مارس/ آذار 2025 خلال مباراة بين منتخبي بيرو وبوليفيا.

كما اختير في عام 2024 لإدارة مباراة واحدة في دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا للمنتخبات بين كوستاريكا وباراغواي، على ملعب "Q2" في أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وبين عامي 2023 و2024، أدار فالكون بيريز مباريات في السعودية، بعدما تقدّمت الأخيرة بطلب لتعيين حكام محترفين، وجرى تعيينه حكماً في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2023 في الأرجنتين، والألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس 2024" حيث قاد لقاء فرنسا والولايات المتحدة 3-0 في مرسيليا على ملعب فيلودروم، وكذلك المغرب والولايات المتحدة 4-0 على حديقة الأمراء في باريس.

أما في بطولة كأس العالم الحالية فقد عيّنه "فيفا" لقيادة مواجهتين قبل لقاء الجزائر وسويسرا، فكان شاهداً على خسارة تونس أمام السويد بنتيجة 1-5، وكذلك المكسيك وتشيكيا في دور المجموعات التي انتهت 3-0 للأول.