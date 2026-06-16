الأرجنتينيون يحذرون: الجزائر لا تملك محرز فقط بل هؤلاء أيضاً

- تواجه الأرجنتين تحديات كبيرة في بداية دفاعها عن لقب كأس العالم 2026 أمام الجزائر، بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مع التركيز على دراسة اللاعبين البارزين مثل رياض محرز وأمين غويري. - يتميز المنتخب الجزائري بسرعة لاعبيه وقدرتهم على الهجمات المرتدة، مع تألق رياض محرز الذي يلعب حالياً مع الأهلي السعودي، حيث سجل ثمانية أهداف في 44 مباراة دولية. - يبرز في الهجوم الجزائري أمين غويري ومحمد أمين عمورة، مع الشاب الواعد إبراهيم مازة وأنيس حاج موسى، مما يضيف عمقاً وقوة هجومية للمنتخب.

اهتمت وسائل الإعلام الأرجنتينية بكل ما يتعلق بمنتخب الجزائر لكرة القدم، الذي سيكون الخصم الأول في رحلة دفاع منتخب الأرجنتين عن لقبه وفي بداية مشواره في كأس العالم 2026، في اللقاء الذي سيقام غداً الأربعاء عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة.

وبحسب تقرير نشره موقع "تي واي سي سبورت" الأرجنتيني، فإن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني مطالب بالانتباه إلى عدة مفاتيح هجومية في تشكيلة منتخب الجزائر بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، يتقدمهم النجم رياض محرز، إلى جانب أمين غويري، محمد أمين عمورة، إبراهيم مازة، وأنيس حاج موسى، وسيكون على الجهاز الفني لـ"ألبيسيليستي" دراسة وتدوين ملاحظاته حول أخطر لاعبي المنتخب العربي، الذي يملك محرز بوصفه نجمه الأبرز، لكنه ليس الاسم الوحيد الذي يستحق المتابعة.

وأشار التقرير إلى أنه وبحسب ما ظهر في المباريات الودية التي خاضها منتخب الجزائر قبل كأس العالم، أمام هولندا، وكذلك المباراة المغلقة أمام بوليفيا، فإن الفريق الذي يقوده بيتكوفيتش يتميز بسرعة لاعبيه في الخط الأمامي، وقدرته على تشكيل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة. وتحدث التقرير عن رأس الحربة في المنتخب الجزائري وهو رياض محرز، حيث قالت الصحيفة إنه "الجناح الذي تألّق قبل عقد من الزمن مع ليستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة، برز حتى منتصف عام 2023 مع مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل منذ ذلك الحين إلى الأهلي السعودي. وفي سن الخامسة والثلاثين، يبدو المهاجم بعيداً عن مستواه النجومي السابق، لكنه لا يزال يحتفظ بلمسة الجودة. وعلى مستوى المنتخب، سجل ثمانية أهداف في 44 مباراة".

ومن الأسماء المهمة الأخرى التي تطرق إليها التقرير في خط الهجوم أمين غويري ووصف التقرير بأنه "المهاجم الصريح البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يلعب في أولمبيك مرسيليا. وغاب غويري عن كأس أفريقيا في نهاية العام الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكنه عاد بكامل جاهزيته، وسجل 11 هدفًا في 28 مباراة، ليحجز مكانه في المنتخب". وأضاف التقرير أن "زميله محمد أمين عمورة سينافس غويري على المركز، اللاعب من الفئة العمرية نفسها تقريباً، لكن بصفات مختلفة؛ فهو قصير القامة نسبياً، إذ يبلغ طوله 170 سنتيمتراً، لكنه يبرز مع فولفسبورغ الألماني، بعدما سجل ثمانية أهداف في 33 مباراة".

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وحذرت الصحيفة من أن "هناك لاعباً شاباً صاحب إمكانات كبيرة يراهن عليه الجزائريون كثيراً، وهو إبراهيم مازة، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة محرز. اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً فقط، والمولود في برلين، تألق أخيراً مع باير ليفركوزن، حيث يزامل الأرجنتينيين إيكسيكيل بالاسيوس وإيكي فرنانديز. ويلعب مازة عادة صانع ألعاب، لكنه يستطيع التحرّك أيضاً على أحد الطرفين. وخلال هذا الموسم مع الفريق البافاري، سجل خمسة أهداف في 44 مباراة".

وختم التقرير بالإشادة بقدرات أنيس حاج موسى ووصفه بأنه "رغم أنه ليس عادة من العناصر الأساسية في المنتخب، لا يمكن إغفال أنيس حاج موسى، الذي وصفه كارلوس لامبي، حارس بوليفيا الذي واجهه في المباراة الودية، بأنه أحد أسرع لاعبي الجزائر وأكثرهم حركة. الجناح المولود في باريس، والبالغ من العمر 24 عاماً، يلعب مع فينورد الهولندي، وقدّم موسماً استثنائياً سجل خلاله 14 هدفاً وصنع سبعة أهداف في 40 مباراة".