الأتاي المغربي.. رحلة في عالم المشروب الأشهر بأمم أفريقيا 2025

يُعرف "الأتاي" المغربي (الشاي بلغة أهل المشرق العربي) بأنه المشروب الأشهر لدى الجماهير في البلاد، وسيكون حاضراً حتى يتعرف إليه المشجعون، الذين يزورون المملكة للمرة الأولى، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" في أحد المقاهي بالعاصمة المغربية الرباط، قيام صاحب المكان المعروف في منطقته بالحاج معيزو، وظهر يقوم بتحضير المشروب الأشهر مع إضافة النعناع، وأيضاً "الشيبة"، التي تعرف باسم "شيح ابن سينا" أو "شجرة مريم"، وتستخدم في فصل الشتاء بكثرة، ويتم تقديمها إلى الزبائن، الذين يحرصون على شرب "الأتاي".

ويُعتبر "الأتاي" المغربي أحد المشروبات الأساسية في الحياة الاجتماعية بالبلاد، ويمكن أن تأخذ جلسته الخاصة شكلًاً احتفالياً عند استقبال الضيوف، إذ يتم إعداده بشكل تقليدي، ويجب على الشخص شرب ثلاثة أكواب على الأقل، ويعد مشروباً يومياً ينتشر بكثرة، خاصة بين الجماهير، التي ستحرص على حضور مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويُضاف إلى المشروب المغربي النعناع الأصلي، الذي يمتلك رائحة واضحة ونفاذة وخفيفة، وفي بعض المقاهي يتم استخدام أنواع أخرى من النعناع، بالإضافة إلى تزويد الأتاي بالأعشاب أو الزهور أو ماء البرتقال، لكن في موسم الشتاء، يجري الاعتماد على النعناع الأوروبي أو الشيبة، مع وضع قليل من السكر، حتى يُعطي شاربه نوعاً من النشاط.

وبحسب موقع أطلس العالم، فإن المغرب يُعد المستهلك الثاني لـ "الأتاي" أو الشاي في العالم، والأول في المنطقة المغاربية، إذ يقوم الفرد باستهلاك ما مجموعه 4.34 كيلوغرامات سنوياً، ويليه الشعب الموريتاني (3.22 كيلوغرامات سنوياً)، الأمر الذي يجعله المشروب الرسمي في المملكة، وينتشر بكثرة في جميع المناطق، سواء في المدن أو الأرياف.