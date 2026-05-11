افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 في الدوحة

- افتتحت دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 في الدوحة بمشاركة أكثر من 2000 رياضي في 17 لعبة متنوعة، وتستمر حتى 22 مايو. - حفل الافتتاح تميز ببساطته وروعة فقراته الشبابية، حيث أبدع المخرج فيصل التميمي في تقديم أوبريت "خليج واحد.. قلب واحد" الذي جمع بين الفن والرياضة والثقافة. - تضمن الأوبريت مشاهد مبهرة بمشاركة أطفال قطر، مما أضفى روحاً نابضة بالحيوية والبراءة، وعكس الهوية الخليجية المشتركة بروح الوحدة والابتكار.

افتتحت دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين، حيث تستمر المنافسات حتى 22 من شهر مايو/أيار الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية في 17 لعبة مختلفة.

وحظي حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بإعجاب الحضور بسبب بساطة العرض وروعة الفقرات الشيقة والطابع الشبابي الذي أكتسبه الحفل بعيداً عن النمط التقليدي، حيث أثار أوبريت "خليج واحد.. قلب واحد"، إعجاب ضيوف الحفل، وهو من فكرة وسيناريو وألحان المخرج فيصل التميمي. وضم الأوبريت الغنائي لوحات تمثيلية معبرة، وهي فكرة قد تكون غير مسبوقة على المستوى الخليجي والعربي.

وشكلّ حفل افتتاح الدورة حدثاً استثنائياً جمع بين الرياضة والفن والثقافة، حيث جاء العرض الغنائي عنصراً محورياً في تقديم رؤية متكاملة تعكس الهوية الخليجية المشتركة وروح الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح مخرج وملحن العرض مع فريق العمل في توظيف التكنولوجيا بصورة متناغمة مع الفقرات الفنية والتراثية، ليخرج الحفل بصورة احترافية جمعت بين الهوية الخليجية والابتكار المعاصر.

كما تميز الأوبريت بمشاهد مبهرة بمشاركة أطفال وبنات قطر، الذين أضفوا على العرض روحاً نابضة بالحيوية والبراءة، من خلال لوحات فنية جسدت قيم الانتماء والهوية الخليجية بأسلوب إبداعي مؤثر، حيث تميزت المشاركات بالتناغم والدقة في الأداء، ما منح فقرات الافتتاح بعداً جمالياً وإنسانياً لامس مشاعر الجمهور وترك أصداء واسعة لدى الحضور والمتابعين.

وسيتنافس المشاركون في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية في 17 لعبة رياضية متنوعة، هي: كرة اليد، كرة الطاولة، ألعاب القوى، البادل، المبارزة، الملاكمة، التايكواندو، الكاراتيه، السباحة، البلياردو، السنوكر، كرة السلة (3×3)، الرماية، القوس والسهم، الكرة الطائرة، الفروسية، والبولينغ، إذ تقام المنافسات في عشر منشآت رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، تشمل: قبة أسباير، صالة رياضة المرأة، مجمع حمد للرياضات المائية، نادي قطر الرياضي، صالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، نادي الغرافة الرياضي، ميدان لوسيل للرماية، نادي قطر للسباق والفروسية، صالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة دحيل الرياضية.