افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بمشاركة عربية ضخمة

افتتح، مساء أمس الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض، دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، بحضور عدد من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الإسلامية، وعدد من المسؤولين الرياضيين من مختلف أنحاء العالم. وشهد الحفل، مزيجاً متميزاً من العروض الفنية والتقنية، التي سلطت الضوء على الثقافة السعودية والإرث الإسلامي المشترك، في مشهد احتفالي جمع بين الأصالة والحداثة، إلى جانب مرور طابور عرض الدول المشاركة، وإلقاء الكلمات الرسمية للجنة المنظمة للدورة، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ورفع علم الدورة.

وتشهد النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تستمر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشاركة أكثر من 3000 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة، وهي ألعاب القوى والمبارزة وكرة السلة 3×3 والسباحة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، وسباقات الهجن، والكرة الطائرة والكاراتيه، والملاكمة التايلاندية والجودو ورفع الأثقال وكرة قدم الصالات، والمصارعة والتايكوندو والرياضات الإلكترونية والووشو، والملاكمة وفروسية قفز الحواجز والدواثلون والجوجيتسو وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة.

📸



- جانب من انطلاق حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي 🤩#أمة_واحدة في #الرياض2025 💚 pic.twitter.com/uDQJ4iJcus — Team Saudi | فريق السعودية (@TeamSaudi) November 7, 2025

وتُعد تركيا الدولة الأكثر نجاحاً في تاريخ ألعاب التضامن الإسلامي بـ 239 ميدالية ذهبية منذ انطلاق البطولة، تليها إيران بـ 118 ميدالية، وأذربيجان بـ 114 ميدالية. يُشار إلى أن بعض المنافسات كانت بدأت قبل أيام من الافتتاح الرسمي للدورة. وكانت النسخة السابقة من الألعاب أُقيمت في قونيا التركية عام 2022، بعد تأجيلها من 2021 بسبب جائحة كورونا، بمشاركة رياضيين من 54 دولة.

وتعرف هذه النسخة مشاركة عربية كبيرة تتوزع على الشكل التالي: السعودية (213) الجزائر (117)، قطر (108)، البحرين (106)، مصر (101)، المغرب (82)، الإمارات (71)، الكويت (68)، العراق (57)، تونس (51) ليبيا (46) الأردن (42)، سلطنة عمان (34)، فلسطين (32)، السودان (27)، لبنان (21)، جيبوتي (17)، موريتانيا (11)، اليمن (8)، جزر القمر (6)، الصومال (6)، سورية (5).