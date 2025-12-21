افتتاح باهر لكأس أمم أفريقيا 2025 بحضور رسمي وجماهيري في المغرب

- شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تميز بعروض فنية تعكس غنى الثقافة المغربية والأفريقية، بحضور جماهيري ورسمي لافت. - رحب جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بالمنتخبات المشاركة، وأشاد باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، بجهود المغرب في تنظيم البطولة، مؤكداً على أهمية الحدث في إبراز قدرات القارة الأفريقية. - انطلقت النسخة الـ35 من البطولة بمباراة افتتاحية بين المغرب وجزر القمر، وتستمر حتى يناير 2026، مع تحولها إلى حدث يُنظم كل أربعة أعوام.

شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إيذاناً بانطلاق النسخة الجديدة من المسابقة القارية، وسط حضور رسمي وجماهيري لافت. وانطلقت فقرات الحفل بعروض فنية سلّطت الضوء على غنى الثقافة المغربية، وتنوّع الفنون الأفريقية، من خلال فقرات موسيقية حية، ورقصات شعبية أصيلة، إلى جانب عروض ضوئية مبتكرة، عكست الهوية الثقافية للقارة السمراء وروح البطولة.

وهدفت الفقرات الاستعراضية إلى تهيئة الأجواء لانطلاق المنافسات الرسمية، مع إبراز البعد الثقافي والحضاري للمغرب وأفريقيا، في مزيج جمع بين الأصالة والحداثة، وتفاعل معه الجمهور في المدرجات. ورحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً) بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، معرباً عن تقديره الكبير للمغرب على استضافة الحدث القاري.

ومن جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي (63 عاماً) الانطلاقة الرسمية لمنافسات كأس أمم أفريقيا، مثمّناً الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل تنظيم البطولة، ومؤكداً أن الحدث يمثّل فرصة مهمة لإظهار قدرات القارة الأفريقية أمام شعوب العالم، وتقديم صورة تنظيمية مشرّفة، تعكس تطور كرة القدم الأفريقية وإمكاناتها. وستدشن المباراة الافتتاحية بين منتخبي المغرب وجزر القمر رسمياً النسخة الـ35 لأبرز بطولات كرة القدم في القارة السمراء، والتي ستتواصل حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وتُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم والأكثر مشاهدة في القارة السمراء، وهي التي انطلقت نسختها للمرة الأولى في عام 1957 بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 24 حالياً، مع العلم أنّها كانت تقام كلّ عامين منذ 1968، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة جوسيبي موتسيبي، أمس السبت، أن هذه المنافسة ستصبح حدثاً يُنظّم كلّ أربعة أعوام تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.