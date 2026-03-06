- قاطعت سبع دول، بالإضافة إلى بريطانيا، حفل افتتاح البارالمبياد الشتوي احتجاجاً على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين تحت أعلام بلديهم، مؤكدة رفضها لتمثيلهم في الرياضة الدولية أثناء الغزو لأوكرانيا. - دافع رئيس الاتحاد الدولي للبارالمبيين عن قرار السماح للرياضيين الروس بالمشاركة، مشيراً إلى أن القرار يتماشى مع المبادئ الديمقراطية للاتحاد، رغم عدم استقباله بشكل جيد في بعض أنحاء العالم. - يراقب الاتحاد الوضع في المنطقة عن كثب، مؤكداً دعمه لجميع الأطراف المشاركة في البارالمبياد، مع التركيز على تقديم أفضل دورة ألعاب بارالمبية شتوية.

قاطعت سبع دول إضافة إلى بريطانيا حفل افتتاح البارالمبياد الشتوي، يوم الجمعة، احتجاجاً على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين تحت أعلام بلديهم. وأوضح الاتحاد الدولي للبارالمبيين أن جمهورية التشيك، وإستونيا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا لم ترسل رياضيين أو مسؤولين لحضور حفل الافتتاح، بحسب قناة فرانس 24 الفرنسية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لم ترسل ممثلين رسميين في حفل افتتاح البارالمبياد الشتوي مجددة موقفها الرافض مشاركةَ الرياضيين الروس تحت أعلام بلادهم، قائلة: "لقد كنا واضحين أن الدولتين الروسية والبيلاروسية لا يجب أن تمثلان في الرياضة الدولية أثناء استمرار الغزو الوحشي لأوكرانيا".

من جانبه، دافع رئيس الاتحاد الدولي للبارالمبيين أندرو بارسونز عن القرار بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت أعلام بلادهم لأول مرة منذ 2014، بعد أن تم حظر روسيا وبيلاروسيا في البارالمبياد الشتوي 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن مشاركة الدول المتأثرة بالصراع الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقال بارسونز: "تركيزنا الأساسي يظل على دعم جميع الأطراف المشاركة في البارالمبياد والاستعداد لتقديم أفضل دورة ألعاب بارالمبية شتوية". وأضاف: "نتعاون مع ميلانو-كورتينا لضمان أن تستمر هذه الفعالية منصةً لدفع التغيير الاجتماعي لفائدة 1.3 مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم".

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للاتحاد في سبتمبر/ أيلول الماضي كان متوافقاً مع المبادئ الديمقراطية، موضحاً: "أدرك أن هذا القرار لم يُستقبل بشكل جيد في بعض أنحاء العالم، لكن الاتحاد الدولي للبارالمبيين منظمة ديمقراطية، وقرارات تعليق العضوية تحددها أعضاؤها. في 2022ـ كان القرار تعليقاً كاملاً، وفي 2023، تعليقاً جزئياً، وفي 2025 لا تعليق. كل مرة يحترم الاتحاد ويطبق قرار المنظمات الأعضاء، كما يُلزم دستورنا بذلك".

وحول الحرب في المنطقة، قال بارسونز إن الاتحاد لن يعلق على مخاطر عدم قدرة بعض الدول على المشاركة في البارالمبياد الشتوي، لكنه أضاف: "أفكارنا مع المتأثرين". وأكد أن الاتحاد يراقب الوضع من كثب ويواصل جمع وتأكيد وتقييم المعلومات المتاحة لتحديد تأثيرها على هذه الألعاب والحركة البارالمبية بشكل أوسع، معتبراً أن الوضع لا يؤثر فقط على اللجان الوطنية البارالمبية المشاركة، بل على أعضاء الاتحاد بشكل عام.