افتتاح الأولمبياد الشتوي.. حفل تاريخي في سان سيرو واحتجاجات خارجه

- شهد ملعب سان سيرو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا، حيث تميز الحفل بتنوعه وامتداده عبر مواقع متعددة لتقليل التأثير البيئي، مع مشاركة نجوم عالميين. - تضمن الحفل تكريم الثقافة الإيطالية بعروض فنية وموسيقية، وتكريم مصمم الأزياء الراحل جورجيو أرماني، وإيقاد مرجلين أولمبيين لأول مرة في التاريخ في ميلانو وكورتينا. - خارج الملعب، شهدت الأجواء احتجاجات ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية وارتفاع أسعار السكن، ومظاهرات ضد مشاركة إسرائيل بسبب الأحداث في غزة.

شهد ملعب سان سيرو الأسطوري، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مميزاً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 "ميلانو كورتينا" في إيطاليا، حيث عاش معه الحاضرون بنسبة كبيرة آخر حدثٍ ضخمٍ من هذا النوع على أرضية ميدانه، بعدما أطلقت على هذه الاستضافة العديد من وسائل الإعلام، على غرار موقع "فوتبول إيطاليا"، اسم "الرقصة الأخيرة" مع اقتراب خروجه عن الخدمة خلال السنوات المقبلة إثر قرار ناديي ميلان وإنتر بناء ملعب جديد في منطقة قريبة تمهيداً لاستبداله وهدمه، وهو الذي افتتح في عام 1926 ويُعد في الوقت عينه واحداً من أهم الصروح الرياضية في العالم.

وانطلقت مراسم افتتاح ألعاب ميلانو كورتينا الأولمبية الشتوية مساء الجمعة في أربعة مواقع، بدءاً من ملعب سان سيرو، لتمتد الاحتفالات أيضاً إلى مدينة كورتينا دامبيتزو في الجبال على بُعد أكثر من 400 كيلومتر (250 ميلاً) عن ميلانو، ضمن عرضٍ أُطلق عليه عنوان "أرمونيا" (الانسجام)، في الوقت الذي استعرض فيه بعض الرياضيين الآخرين أيضاً حضورهم في بقية المواقع الجبلية مثل ليفينيو وبريدازو، بعدما تقرر أن يُشاركوا في هذا الحفل من النقاط الأقرب إلى أماكن منافساتهم في سبيل تقليل التنقل.

واحتفى الحفل بتنوع الحياة الإيطالية، من ميلانو العصرية إلى بلدات جبال الألب الصغيرة التي تستضيف الفعاليات الخارجية للألعاب، والتي تستمر حتى 22 فبراير/ شباط الحالي، في نسخة تُعد الأكثر تشتّتاً من حيث المواقع في التاريخ، إذ تمتد على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع، في محاولة لتخفيف التأثير على البيئة ولمواجهة التغيّر المناخي الذي يُهدد وجود هذا الحدث نفسه.

وساهمت نجمة البوب ​​الأميركية ماريا كاري في إشعال الأجواء خلال حفل الافتتاح الفريد من نوعه، وذلك بعد تقديمها أغنية "Nel blu dipinto di blu" الإيطالية التي اشتهرت في خمسينيات القرن الماضي عبر الفنان دومينيكو مودونيو، وهي التي تُعبّر عن الثقافة المحلية هناك، واستوحاها الكاتب فرانكو ميغلياشي من لوحتين للفنان مارك شاغال، حين تخيّل شخصاً يطلي نفسه باللون الأزرق ويطير في الفضاء، في إشارة إلى الهروب من الواقع إلى عالم يزخر بالأحلام والحرية، مع العلم أنّها كانت أول أغنية في التاريخ تفوز بجائزتي "تسجيل وأغنية العام" بأول حفل لجوائز "غرامي" عام 1959، كما انتشرت بشكلٍ واسع في الولايات المتحدة.

وشكّل عشرات الفنانين رسم شكل حلزوني تتفرع منه أربع أذرع ترمز إلى الامتداد الرمزي نحو الساحات الثانوية المتمركزة وسط الثلوج على بُعد مئات الكيلومترات عن عاصمة إقليم لومبارديا، واعتبره مصمم حفل افتتاح أولمبياد تورينو 2006 الشتوي ماركو باليتش "منصة فريدة لنشر رسائل إيجابية لا تفرقة فيها"، حيث برز الفن والموضة والتصميم والخيال الإيطالي من خلال مشاركة مغني الأوبيرا أندريا بوتشيلي، والممثل والمنتج بييرفرانتشيسكو فافينو، والمغنية لورا باوزيني، إلى جانب تكريم مصمم الأزياء الراحل جورجيو أرماني الذي توفي في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما عُلقت في سقف سان سيرو بواسطة أسلاك أنابيب ضخمة من الطلاء تمثّل الألوان الأساسية الثلاثة التي تولد منها جميع الألوان الأخرى، بينما جسّدت أربعة تماثيل على الأرض الفن الكلاسيكي.

وفي ثالث استضافة بالنسبة لإيطاليا في تاريخها على مستوى الأولمبياد الشتوي، أعرب بعض سكان كورتينا، بحسب وكالة رويترز، عن سعادتهم لحضور جزء من الفعاليات من دون الحاجة إلى السفر إلى ميلانو والعودة مجدداً بعد ذلك، مع العلم أنّ هذه الألعاب ستشهد للمرة الأولى في التاريخ إيقاد مرجلين أولمبيين في وقتٍ واحد، أحدهما في قوس السلام في ميلانو والآخر في ساحة ديبونا في كورتينا.

وحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات السياسية، بينها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك وجوه أخرى مثل رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية البطلة السابقة من زيمبابوي كيرستي كوفنتري.

احتجاجات خارج سان سيرو

وبعكس الأجواء الاحتفالية داخل ملعب سان سيرو، كانت الأجواء خارجه مشتعلة لعدّة أسباب، حيث تظاهر مئات الأشخاص في ميلانو ضد وجود عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ضمن الترتيبات الأمنية للوفد الأميركي، وذلك بعدما تجمّع مئات الطلاب من مدارس ثانوية وجامعات ميلانو أمام جامعة بوليتكنيكو للاحتجاج على ذلك، رغم أن الحكومة الإيطالية أكدت أنّ ليس لهم أيّ دورٍ عملياتي على الأرض، وهم مختلفون عن الوحدة المتهمة بارتكاب أعمال عنف في الولايات المتحدة. كما عرف محيط الملعب احتجاجات رافضة لارتفاع أسعار السكن في ميلانو مع ترديد شعار يحمل عباراة: "هذه الألعاب الأولمبية مؤلمة. إنّها لا تفعل سوى دفع الناس إلى الهجرة".

وتظاهر مئات الطلاب، أمس الخميس، أمام جامعة ميلانو الحكومية مطالبين باستبعاد وفد إسرائيل من دورة الألعاب الشتوية بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك تزامناً مع مرور مسيرة الشعلة الأولمبية في شارع فرانشيسكو سفورزا الواقع في وسط المدينة، ولوّح الطلاب بالأعلام الفلسطينية، وأشعلوا الألعاب النارية، ورفعوا لافتات كُتب عليها "الحرية لفلسطين" إلى جانب شعارات أخرى مثل "الشعلة الأولمبية المخزية، المتواطئة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري".

واعترض المحتجّون على مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لهذا العام، إذ يُمثّلها تسعة رياضيين يتنافسون في فعاليات تشمل التزلج الألبي والفني، والزلاجة الجماعية وكذلك الصدرية، متهمين في الوقت عينه القائمين على هذه النسخة بازدواجية المعايير باعتبار عدم فرض حظر عليها رغم ارتكاب قواتها مجازر كثيرة خلال حرب الإبادة على غزة، بينما يستمرّ غياب روسيا عن الأحداث الرياضية الكبرى بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.